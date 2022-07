Entre lágrimas la empresaria y generadora de contenido Yina Calderón reveló el nombre de la expareja con quien volvería. Se trata de Julián, un joven que estuvo con ella cuando aún no tenía fama. Ese es uno de los aspectos que la también Dj reveló.

"Reconocerlo no me hace rogarle a nadie. Yo volvería con Julián, es un novio que dejé ir de mi vida. Se me aguó el ojo y todo. El estaba ahí cuando no tenía nada y encontrar personas así ahora es muy complejo", confesó Yina a sus seguidores.

El tema surgió porque un usuario de Instagram le preguntó si volvería con un ex y ella, sin pena, lo confesó todo.

Vea aquí más sobre lo que dijo: