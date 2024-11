Yina Calderón rompió el silencio y habló de su video íntimo: “Mi papá casi se me muere”

En entrevista concedida al programa La Red de Caracol Televisión, Yina Calderón rompió el silencio y se refirió al polémico video íntimo que se filtró recientemente en redes sociales. La creadora de contenido compartió detalles sobre cómo sucedió el hecho y las devastadoras consecuencias que ha tenido en su vida personal y familiar.

Calderón admitió que el video fue grabado y difundido con el consentimiento de su pareja en ese momento, quien, según sus palabras, habría sido el responsable de la filtración.

“Fue algo que no debió pasar, pero pasó. Hoy en día me arrepiento profundamente de haber confiado”, expresó con evidente angustia.

El impacto en su familia

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Calderón habló del efecto que el incidente tuvo en su padre. Según la influencer, su papá se mostró profundamente afectado al enterarse de la existencia del video y su circulación en redes sociales.

“Mi papá me llamó, me dijo que estaba decepcionado, que él se había roto el lomo para darme estudio como para que le saliera con estos. No entiendo cómo había permitido que algo así sucediera”, relató Calderón quién contó que su papá le preguntó si ella lo permitió o si fue coaccionada por su pareja en ese momento.

Además, mencionó que el impacto emocional fue tan fuerte que su padre llegó a enfermarse.

Literalmente casi se me muere. Eso me ha dolido más que cualquier otra cosa confesó Calderón casi entre lágrimas.

Reflexión y mensaje a sus seguidores

Yina también utilizó el espacio para reflexionar sobre las lecciones aprendidas tras este incidente y lanzó un mensaje a quienes la critican: “Todos cometemos errores, pero nadie tiene derecho a destruir a otra persona por ello. Pido respeto no solo por mí, sino por mi familia, que es la que más ha sufrido”.

Asimismo, instó a sus seguidores y al público en general a ser más cuidadosos con su privacidad y a no confiar plenamente en quienes pueden terminar traicionándolos.

Yina Calderón Foto: Instagram Yina Calderón

Un capítulo difícil en su vida

El escándalo fue una prueba dura para Yina Calderón, quien ha enfrentado el juicio público y los ataques en redes sociales tras la difusión del video. Sin embargo, afirmó que está trabajando en su recuperación emocional y en proteger a su familia de nuevos episodios que puedan afectarlos.

Los internautas reaccionaron

El caso de Calderón abrió de nuevo el debate sobre la privacidad en la era digital y la responsabilidad que tienen las plataformas para evitar la difusión no autorizada de contenido íntimo.

Por supuesto, los internautas reaccionaron y mencionaron los peligros y riesgos del contenido de los influencers y que a veces venden su dignidad por unos clicks.

“Esa niña cansa con el mismo cuento”, “Que falta de valores Dios mío y de amor propio. Lo mejor fue que se arrepiente de eso”, “Que famosa puede ser este tipo de personas. Por Dios” y “De ella nada me sorprende”, fueron algunas de los comentarios de los usuarios de redes.