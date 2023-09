Yo Me Llamo Paulina Rubio generó risas en los jurados por sus cejas

Quedan 30 participantes en este ciclo de Yo Me Llamo donde cada concursante espera dar lo mejor en el escenario para seguir en la carrera de ser el doble perfecto de su artista favorito y cada detalle cuenta. La mujer que representó a Paulina Rubio no tuvo su mejor noche y los jurados lo identificaron rápidamente.

Además, el aspecto físico es fundamental para seguir en la competencia y hubo algo muy curioso que llamó la atención de los jurados y estuvo relacionado con las cejas de Yo Me Llamo Paulina Rubio.

Todo empezó cuando César Escola le preguntó dónde estaban las cejas, incluso, comentó que se parecían a las de una tía que él tiene. Además, mostró en la tablet una fotografía de la Paulina Rubio original donde se puede apreciar que ella tiene unas cejas abundantes, muy diferentes a las que tenía la participante.

En ese momento Amparo Grisales comentó que ella también tenía una tía con el nombre de Stella y también tenía ese tipo de cejas, solo delineado y muy delgadas.

Publicidad

“La original tiene cejas, ¿las tuyas dónde están? Quién no ha tenido una tía Stella (...) Pero empecemos a buscarle crecimiento al personaje no solo en la voz y en el look. No te quedes atrás, bien por hoy”, agregó Escola.

Entretanto, Amparo Grisales dijo que Yo Me Llamo Paulina Rubio se mueve sin gracia y “se le cayeron muchos finales” en algunas partes de la canción.

Por su parte, Pipe Bueno comentó que es importante la energía por parte de ella en el escenario, que se vea seguro para que la ‘chica dorada’ salga a la luz y pueda brillar en la tarima.

Publicidad

Los progresos de Yo Me Llamo Paulina Rubio

Entretanto, el maestro César Escola manifestó que estaba contento por ver los progresos en Paulina Rubio, en especial la modulación, pues, para él, estaba más afinada que la original y eso le encantó.