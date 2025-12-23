Zion en Cali: los detalles de su presentación este 25 de diciembre en la Feria

La Feria de Cali 2025 arranca con una fuerte apuesta por el género urbano. Zion, una de las figuras más influyentes del reguetón latino, encabeza la nómina de artistas que darán apertura a las festividades este jueves 25 de diciembre. El cantante puertorriqueño se presentará en la inauguración de La Clave Audio Bar, un concepto que busca renovar la tradición de las casetas populares.

El evento se llevará a cabo en La Arboleda Centro de Eventos, ubicada en el sector de Arroyo Hondo, Yumbo. A diferencia de los conciertos masivos en estadios, esta presentación se desarrollará en un entorno diseñado para la alta fidelidad sonora, donde el diseño arquitectónico y la calidad del audio son los protagonistas. La experiencia, impulsada por la marca de whisky Old Parr y el estudio de diseño Houd, abrirá sus puertas a partir de la noche de Navidad para dar inicio oficial a la edición 68 de la fiesta caleña.

Nómina y programación de apertura de Clave Audio Bar

Zion no estará solo en el escenario. La programación de esta primera noche ha sido diseñada para conectar diferentes generaciones y géneros musicales, manteniendo el espíritu de celebración entre amigos:

Zion: el referente del reguetón que trae sus éxitos globales a la ciudad.

Javier Vásquez: la cuota de salsa fundamental con el legado del Grupo Niche.

Manuela Morales: la voz femenina que refresca la propuesta sonora.



Este encuentro integra la tecnología de sonido con la gráfica popular de La Linterna, la histórica imprenta caleña que estuvo a cargo de la identidad visual del lugar. El objetivo de la propuesta de Old Parr es ofrecer un espacio donde la música no sea un fondo, sino el eje central de la reunión.



Boletería y acceso

Para los interesados en asistir a la presentación de Zion, las entradas se encuentran disponibles en la plataforma All Tickets. Al ser un recinto con aforo controlado y un enfoque en la calidad de la experiencia, se recomienda a los asistentes programar su llegada al sector de Arroyo Hondo con antelación para evitar congestiones en la vía que comunica a Cali con Yumbo.