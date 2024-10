Minambiente pide comprometer más dinero para proteger biodiversidad: "No es un favor"

Este domingo 20 de octubre, entregó la que sería su última declaración como ministra de Ambiente de Colombia, el lunes 21 de octubre, la ministra, Susana Muhamad asumirá como presidenta de la COP16 y tendrá que sortear fuertes discusiones para que esta cumbre ambiental no fracase y se logre un mayor compromiso financiero de los gobiernos del mundo a favor de la protección de la biodiversidad.

"Esto no es un favor que nos hacen, o un favor que unos países industrializados o desarrollados les hacen a otros. Si no, que, no debemos reconocer que vivimos en un solo planeta que es interdendiente y que sin los ecosistemas que tenemos hoy prestando las funciones claves, nuestra situación climática causada por los gases efectos invernadero de la industrialización sería muchísimo peor. En la discusión financiera de esta COP se debe entender que recuperar la biodiversidad no es un problema de unos u otros, es un problema de todos", señaló la ministra.

La estrategia general para la movilización de recursos incluye una fase intermedia (2023–2024) y una fase de mediano plazo (2025–2030).

Las necesidades de "financiación climática" a nivel mundial se estiman en 10 billones de dólares anuales entre 2030 y 2050, según el grupo de estudio Climate Policy Initiative. Este mismo informe recogió que entre 2021 y 2022 la media de financiación climática fue de 1,3 billones de dólares .

En Kunming-Montreal, los países se comprometieron a movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales.

Colombia ha marcado tres metas para esta cumbre: la financiación del cumplimiento de las metas climáticas, que la ministra ha admitido será el punto más crítico de las negociaciones; establecer un marco de acceso a beneficios de las cadenas genéticas digitalizadas y los recursos genéticos, y la evaluación de las acciones de los países para el cumplimiento de las 23 metas de biodiversidad a 2030.