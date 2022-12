Acciones de las Farc recortan tiempos de la negociación: MinDefensa

Tras lo dicho por el guerrillero alias ‘Matías Aldecoa’, en entrevista con la agencia Bloomberg, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, pidió a las Fuerzas Militares que estén en máxima alerta porque las Farc pretenden asesinar uniformados. ( En última fase de guerra aumentará número de policías y soldados muertos: Farc ).

Publicidad

Agregó que cada atentado contra la Fuerza Pública, como matar a un soldado mientras llega a una peluquería o herirlo con ráfagas de fusil, recorta los tiempos de la negociación en La Habana, Cuba.

“Eso recorta los tiempos de la negociación. Me parece entonces que es mi deber como ministro de Defensa hacerle un llamado a cada soldado y policía, estando en servicio o no, que esté alerta porque las Farc, a través de un señor Aldecoa, han decido perseguirnos a soldados y policías, estemos armados o no, estemos en servicio o no”, dijo Villegas.

Publicidad

El Ministro dijo como desde el primer día que para hacer la paz se necesita voluntad y que esto no es más sino la clara muestra de una persecución para asesinarlos.

Publicidad

"Pensar que se está enviando un mensaje de fortaleza anunciando que se perseguirá a soldados y policías, en servicio o fuera de servicio, sin presentar un frente de batalla, sino simplemente asesinándolos de la manera más vil, pues no traduce más que un acto de cobardía".

Villegas reiteró la presencia de la Fuerza Pública en todos los rincones del país.

Publicidad

En entrevista con Bloomberg, el comandante guerrillero de las Farc Luis Eliécer Rueda Vernaza, alias 'Matías Aldecoa', aseguró que el número de policías y soldados asesinados aumentará. (Lea también: Farc habla de encíclica ecológica en medio de desastre ambiental por atentados ).

Publicidad

“Pronto la gente va a ver la guerra en esta última fase, y van a ver el número de policías y soldados que mueren”, dijo Matías Aldecoa en una entrevista en La Habana.

Según lo publicado por Bloomberg, para la guerrilla de las Farc “los oleoductos no son el objetivo número 1”.

Publicidad