Acuerdo de justicia con Farc, bajo la lupa del Congreso

El congreso de la República pone bajo lupa y estricto control el acuerdo de justicia transicional alcanzado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana.



Desde el legislativo se considera que hay varios desafíos que se deben superar para que la firma de un acuerdo de paz no termine en fracaso.



La senadora Claudia López, aseguró que es necesario este espacio para evitar situaciones como las de Ralito y la repetición de las acciones ilegales.



“Ningún colombiano aceptaría que en nombre de este acuerdo se repita lo de Santa Fe de ‘relajito’. Los mecanismos deben ser serios, deben existir garantías para todos los colombianos sobre la no repetición”, dijo López.



A su turno, el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, aprovechó su intervención para contestar al fiscal sobre las intenciones que manifestó de investigarlo por acciones ligadas al paramilitarismo.



“El fiscal está ante la obligación de decir cuáles son mis acciones o mis comisiones que en su concepto deben llevarme ante el tribunal internacional por el paramilitarismo”, dijo Uribe.



Minutos antes, la senadora liberal había señalado que “el fiscal se cree indispensable para la paz pero se está convirtiendo en un gran obstáculo”.





Escuche en este audio más información sobre:



- Según el Centro de Análisis del Conflicto en 10 semanas de tregua unilateral por parte de las Farc se registraron 4 acciones ofensivas posiblemente violarorias de la guerrilla, aunque destaca que el desescalamiento del conflicto armado es evidente.



- Un juez de la República avaló el principio de oportunidad de Víctor Pacheco con la Fiscalía General de la Nación. No se descarta que se le otorgó casa por cárcel a uno de los principales protagonistas del caso Fidupetrol.



- Se agudizan los estragos de la temporada seca en Colombia, varias regiones del país afrontan emergencias por incendios forestales Cerca de 13 mil hectáreas de vegetación han sido consumidas por los incendios registrados en el Huila. En este momento 15 conflagraciones presentan actividad en esta región.



- Debido a las altas temperaturas, hay un alto riesgo de que se pierda la cosecha cafetera en el municipio de Génova en el sur del Quindío.



- Por entregar menos líquido del que dice en los empaques, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 10 empresas envasadoras de agua en Montería, con más de 1130 millones de pesos en multas. En algunos casos entregaba hasta un 26% menos líquido del que pagaban los consumidores.