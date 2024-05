Presidente Petro hace llamado a minagricultura para revisar tierras por reforma agraria

El presidente Gustavo Petro le pidió a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que revise si las miles de hectáreas de tierras que se han entregado dentro del programa de reforma agraria, principalmente en el Caribe colombiano, están produciendo alimentos.

Para el jefe de Estado es importante que el Ministerio de Agricultura le haga seguimiento de cómo se está adelantando el proceso de compra de tierras en el país, así lo expresó durante la entrega de un proyecto para construir una procesadora de arroz en el municipio de Palermo, en el Huila.

“A mí me gustaría, ministra, que se hiciera una revisión desde ya, a decenas de miles de hectáreas que hemos entregado en todo el país, sobre todo en el Caribe y el Magdalena Medio, para saber si esa tierra está reverdeciendo, produciendo alimentos, que es lo que nos interesa”, dijo el presidente Petro.

Presidente Petro en Palermo, Huila Foto: Presidencia

El mandatario colombiano señaló, además, que la reforma agraria que impulsa el Gobierno no es solamente entregar la tierra a los campesinos "el suelo pelado, al final, genera pobreza si no hay ayuda, si no hay crédito, si no hay un brazo que permita hacer producir la tierra".

No obstante, el presidente Petro añadió que el Banco Agrario debe articularse con el campesino acreedor de tierras para poder financiar proyectos agroindustriales con una tasa de interés del 0 %.

“El Banco Agrario tiene que articularse con la industrialización. Es más, el Banco Agrario tiene que ser propiedad del campesinado, eso significa más dinero para el campo del que hoy tiene, que ya lo hemos hecho crecer bastante. Pero necesitamos una palanca financiera del Estado para subsidiar la tasa de interés", concluyó.