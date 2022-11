Alta a 15 menores, 3 en observación: parte médico de niñas del Carmen de Bolívar

Camilo Uribe, coordinador de toxicología del Hospital San José, informó que 15 niñas de Carmen de Bolívar de las 18 que llegaron a Bogotá para que se les realizara exámenes que establecieran si tenían síntomas relacionados con la vacuna del virus del papiloma humano, serán dadas de alta y aseguró que las otras tres seguirán en observación.

“Al momento tenemos claro el diagnóstico neurológico de 3 niñas que van a quedar hospitalizadas; en estudio dos por el servicio de neuropediatría y una por el servicio de neurología. El resto de niñas tenemos exámenes hasta el momento normales, tenemos otros exámenes pendientes, están en este momento estables clínicamente, razón por la cual les vamos a dar salida del hospital, pero van a ser controladas por consulta externa la próxima semana y definir las diferentes especialidades que las vayan a hacer en forma integral”, indicó.

Por otra parte, los padres de niñas de Carmen de Bolívar insisten en que pese a que el Gobierno y los médicos aseguran que no hay relación con la vacuna del VPH, esta es la causante de sus malestares.

Óscar Alvis, vicepresidente de la asociación de padres de las menores afectadas por las vacunas del papiloma humano, reiteró que “sí es la vacuna porque ese es el punto de referencia que nosotros tenemos, si no es la vacuna entonces por qué no caen los niños, por qué no caemos nosotros los adultos, si son las niñas de 9 a16 años que vacunaron en el Carmen de Bolívar, todas estudiantes, son las que están cayendo y vacunaron a 6500 niñas, hoy tenemos en crisis a 800 niñas”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Se desconoce el destino de más de 3 millones de llantas usadas en el país. Al año sólo se recolectan 1,8 millones mientras 5 millones nuevas entran al mercado nacional

-El Consejo Ampliado de Ministros, que se realizó en Leticia (Amazonas), se aprobó el tercer proyecto de Alianza Pública Privada para la construcción de la vía Bogotá – Villavicencio.

-Con un gran homenaje al maestro José Barros desde las 6 de la tarde se cumplirá la Noche de Tambó en la Plaza de la Paz de Barranquilla.