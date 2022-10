Andrés D'Alessandro anuncia entre lágrimas su regreso a River Plate

"No es fácil para nadie. Son siete años y medio de haber convivido con personas que me ayudaron mucho. Hicieron que fuera un atleta y una persona mejor, es un club que me dio todo (...) Lo que pasé aquí no tiene comparación con nada", afirmó emocionado en rueda de prensa.

Aunque las palabras de D'Alessandro sonaron a despedida, el presidente del Inter, Vittorio Piffero, aseguró que el jugador regresará la próxima temporada para cumplir el año de contrato que le queda con el club gaucho.

El delantero, de 34 años, se lleva de su etapa en el 'colorado' la Copa Sudamericana de 2008, la Libertadores de 2010 y la Recopa Sudamericana de 2011, además de seis campeonatos gauchos.

En 340 partidos con la camisa del Inter, el argentino marcó 78 goles.

D'Alessandro, que fue elegido en 2010 como el mejor jugador de América por el diario uruguayo El País, debutó diez años antes en River Plate, el club donde se formó y con el que ganó tres campeonatos argentinos.

Joven delantero de gran potencial pero carácter explosivo, con 22 años dio el salto al Wolfsburgo alemán, donde estuvo dos temporadas y media hasta salir cedido en 2005 al Portsmouth inglés.

Luego vendrían el Zaragoza español y un breve regreso a su país para jugar cinco meses meses con el San Lorenzo antes de aterrizar en Porto Alegre en 2008, donde encontró su sitio y vivió los mejores momentos de su carrera.

Pese a que no disputó ningún Mundial con Argentina, D'Alessandro fue campeón olímpico en Atenas-2004 y subcampeón de América el mismo año.