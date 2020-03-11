En vivo
Inter de Porto Alegre

Inter de Porto Alegre

  • Abel Braga
    Abel Braga
    Foto: AFP
    Fútbol

    Técnico brasileño, en el ojo del huracán por comentario homofóbico: "Equipo de maric*#$"

    En su primera rueda de prensa como técnico del Inter dejó servida la controversia cuando evocó una conversación con los jugadores y dirigentes sobre el color rosado de una camiseta.

  • Rafael Santos Borré llega al inter de Porto Alegre
    Rafael Santos Borré
    @SCInternacional - @barrabrava_net
    Mundo

    Rafael Santos Borré fue recibido por una multitud de hinchas del Inter en Porto Alegre

    Rafael Santos Borré, exatacante de River Plate argentino y el Deportivo Cali, tuvo una recepción digna de estrella de cine con una multitudinaria fiesta, desfile de banderas, fuegos artificiales, y cánticos con los que los hinchas exaltaban sus cualidades.

  • Germán Cano celebra gol con Fluminense
    Germán Cano celebra gol con Fluminense
    Foto: AFP
    Fútbol

    Fluminense jugará la final de la Copa Libertadores en el Maracaná al eliminar a Internacional

    Fluminense esperará ahora a la definición de la otra semifinal, entre Palmeiras (BRA) y Boca Juniors (ARG), para conocer a su adversario en la final, que se jugará el 4 de noviembre en el estadio Maracaná.

  • German Cano celebra gol con Fluminense vs. Internacional
    German Cano celebra gol con Fluminense vs. Internacional
    Foto: AFP
    Fútbol

    Doblete de Germán Cano mantiene con vida al Fluminense ante Internacional en la Libertadores

    El Fluminense empezó ganando, pero Internacional remontó y tuvo que aparecer el argentino Germán Cano para igualar la semifinal y no dejar que su rival tomara ventaja.

  • Partidos Copa Libertadores (1).jpg
    Partidos Copa Libertadores //
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Partidos Copa Libertadores hoy: se definen las semifinales del torneo internacional

    Regresa la competencia de clubes más importante de Sudamérica, los partidos Copa Libertadores hoy prometen grandes emociones para conocer a los dos finalistas de la Conmebol.

  • Trofeo Copa Libertadores
    Trofeo Copa Libertadores //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Semifinales Copa Libertadores: definidas las llaves del 2023

    La clara hegemonía de los clubes brasileños en la Copa Libertadores también podría desencadenar una cuarta final consecutiva entre equipos de ese país.

  • ceara foto afp.jpg
    Ceará vs. General Caballero en Copa Sudamericana
    Foto: AFP
    Fútbol

    Copa Sudamericana: Ceará, Goianiense e Inter acarician la clasificación a octavos

    Los tres equipos brasileños ganaron sus respectivos partidos y están a un paso de asegurar su paso a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

  • inter dim medellin foto afp.jpg
    Medellín vs. Inter
    Foto: AFP
    Fútbol

    Inter de Porto Alegre vs. Medellín: en suspenso por situación climática

    El Medellín visita al equipo brasileño por la quinta jornada de la Copa Sudamericana en el Grupo E.

  • Accidente de Paolo Guerrero Foto realfutebolnews.jpg
    Accidente de Paolo Guerrero /
    Foto @realfutebolnews
    Deportes

    Paolo Guerrero salió ileso después de sufrir accidente automovilístico en Brasil

    Dos de los ocupantes del vehículo que chocó al de Paolo Guerrero resultaron "levemente" heridos y fueron trasladadas a un centro médico, según el portal UOL.

  • Olimpia aFP.jpg
    Olimpia celebrando tanda de penales
    Foto: AFP
    Deportes

    Olimpia avanza a cuartos de Libertadores tras vencer en agónica tanda de penales a Internacional

    Olimpia resistió a una auténtica avalancha ofensiva del 'Colorado', que desperdició varias oportunidades de gol.

