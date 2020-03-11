Blu Radio Inter de Porto Alegre
Técnico brasileño, en el ojo del huracán por comentario homofóbico: "Equipo de maric*#$"
En su primera rueda de prensa como técnico del Inter dejó servida la controversia cuando evocó una conversación con los jugadores y dirigentes sobre el color rosado de una camiseta.
Rafael Santos Borré fue recibido por una multitud de hinchas del Inter en Porto Alegre
Rafael Santos Borré, exatacante de River Plate argentino y el Deportivo Cali, tuvo una recepción digna de estrella de cine con una multitudinaria fiesta, desfile de banderas, fuegos artificiales, y cánticos con los que los hinchas exaltaban sus cualidades.
Fluminense jugará la final de la Copa Libertadores en el Maracaná al eliminar a Internacional
Fluminense esperará ahora a la definición de la otra semifinal, entre Palmeiras (BRA) y Boca Juniors (ARG), para conocer a su adversario en la final, que se jugará el 4 de noviembre en el estadio Maracaná.
Doblete de Germán Cano mantiene con vida al Fluminense ante Internacional en la Libertadores
El Fluminense empezó ganando, pero Internacional remontó y tuvo que aparecer el argentino Germán Cano para igualar la semifinal y no dejar que su rival tomara ventaja.
Partidos Copa Libertadores hoy: se definen las semifinales del torneo internacional
Regresa la competencia de clubes más importante de Sudamérica, los partidos Copa Libertadores hoy prometen grandes emociones para conocer a los dos finalistas de la Conmebol.
Semifinales Copa Libertadores: definidas las llaves del 2023
La clara hegemonía de los clubes brasileños en la Copa Libertadores también podría desencadenar una cuarta final consecutiva entre equipos de ese país.
Copa Sudamericana: Ceará, Goianiense e Inter acarician la clasificación a octavos
Los tres equipos brasileños ganaron sus respectivos partidos y están a un paso de asegurar su paso a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.
Inter de Porto Alegre vs. Medellín: en suspenso por situación climática
El Medellín visita al equipo brasileño por la quinta jornada de la Copa Sudamericana en el Grupo E.
Paolo Guerrero salió ileso después de sufrir accidente automovilístico en Brasil
Dos de los ocupantes del vehículo que chocó al de Paolo Guerrero resultaron "levemente" heridos y fueron trasladadas a un centro médico, según el portal UOL.
Olimpia avanza a cuartos de Libertadores tras vencer en agónica tanda de penales a Internacional
Olimpia resistió a una auténtica avalancha ofensiva del 'Colorado', que desperdició varias oportunidades de gol.