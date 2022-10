Angelino no buscará acercamientos con La U para candidatura como alcalde

Luego de que el Consejo Nacional Electoral confirmara a Blu Radio que el ex vicepresidente Angelino Garzón no podrá ser candidato ni a la Alcaldía de Cali , ni a la de Bogotá, por un partido diferente al de La U debido a que incurriría en doble militancia por no renunciar antes del 24 de junio de 2014, el político manifestó que respeta la decisión de la institución.

“Ahora me toca respetar la decisión que tome el partido de La U, si ellos toman la decisión de avalar mi nombre como candidato de Bogotá o Cali pues me sentaré a conversar con ellos; pero si ellos toman la decisión de no hablar el nombre de Angelino Garzón para Bogotá o Cali tengo que respetarlo y en ese caso tendía que empezar a pensar en un cargo de elección popular para el año 2018”, dijo.

“Tengo que esperar qué decide el partido de La U sobre el fallo del Consejo Nacional Electoral. No voy a buscar a ningún dirigente del partido ni a ningún militante. De mi parte ellos tienen toda la independencia y toda la soberanía para tomar una decisión en torno a Angelino Garzón”, agregó.