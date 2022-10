Apoyo de Celac a misión de ONU se dará tras firma de acuerdo: Rep. Dominicana

“Debemos esperar que Colombia firme su proceso de paz, están en la etapa final, pero tan pronto se de ese momento importante estaremos, es un proceso que ha desgastado a Colombia y nosotros queremos aportar a la paz”, indicó la diplomática.





Así mismo, Liriano señaló que durante este acompañamiento su gobierno no pretende involucrarse en los asustos internos colombianos y aseguró que habrá un total respeto por las decisiones que se adopten.



“Nuestro tarea no será intervenir en la los asuntos internos, eso no nos corresponde como comunidad, nuestra labor es acompañar porque ellos lo han solicitado, estamos dispuestos como presidencia Pro Tempore a hacerlo”, agregó.



Cabe recordar que República Dominicana recibirá en esta IV Cumbre de la Celac recibirá la presidencia Pro Tempore de este organización.





A su turno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó nuevamente el apoyo del vecino país al proceso de paz.



"Le ratificó al presidente Santos toda la voluntad para seguir construyendo la paz en Colombia. Desde la palabra que empeñó el comandante Hugo Chávez desde el primer día aquel 10 de agosto de 2010, hemos cumplido la palabra”, dijo Maduro.

“Que se construya la paz en Colombia porque es la paz en América, en América del sur, es la paz en Venezuela. Ratificamos nuestro apoyo a todas las iniciativas de diálogo solidario de acompañamiento al pueblo de Haití”, concluyó el presidente de Venezuela.



Proceso irreversible



El presidente Juan Manuel Santos manifestó que el apoyo de la Celac a la misión especial para la verificación del cese bilateral y dejación de armas acordada entre las Farc y el Gobierno, hace irreversible el proceso de paz que se adelanta con esta guerrilla en Cuba.



“En Cuba, en la cumbre el grupo de países latinoamericanos proclamó a esta comunidad como zona de paz. Afortunadamente hemos avanzado mucho para terminar el conflicto, el apoyo por unanimidad de la misión especial hace irreversible este proceso de paz”, indicó el mandatario.



Santos indicó que “Lo que queda es que las Naciones Unidas escojan de dónde va a provenir el personal de acuerdo a su disposición, entrenarlo y llevarlo a terreno para la verificación”.



-Un apoyo generalizado a los esfuerzos para firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc ha recibido el presidente Santos por parte de sus homólogos presentes en la cumbre de la Celac.



-Una balacera protagonizada por dos borrachos en Cali dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas.



-En Venezuela, la ministra de Régimen Penitenciario, Iris Varela, dijo que el Centro de Reclusión en la Isla de Margarita es “pacifico”, a pesar del video donde se observa a los presos con armas de largo alcance disparando al aire al interior del recinto.



-Con Juan Guillermo Cuadrado como figura, Juventus venció 3-0 al Inter y puso un pie en la final de la Copa Italia.



-Bogotá rompió el record de aumento de temperatura; la influencia de los rayos violetas en la capital del país también crece.