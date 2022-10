Carlos Vives muy emocionado por el homenaje en los premios Lo Nuestro 2016

El compositor dijo que sintió una emoción fuerte al ver el homenaje que se le estaba haciendo.

“He llorado desde que me bajé del escenario y no he hecho nada más que llorar”, dijo el artista.

Agregó además que el show le envió un mensaje para la comunidad latina en Estados Unidos.

“Nos tomamos ayer el escenario, eso fue como una toma para Colombia”(...) “Me siento más amigo de Juanes y de Fonseca, más que competencia me siento no solo amigo sino también fan”, refirió.

Comentó que el momento más especial que sintió fue cuando salieron todos al escenario.

“El momento de estar todos juntos ahí al final, cuando salimos todos y era una expresión de nuestro país de nuestra gente y de lo que soñamos, de lo que somos y el cariño que le tiene el mundo a Colombia”, expresó el cantante.

Su esposa la exreina Claudia Elena Vásquez finalizó diciendo que lo que ocurrió fue un mensaje muy fuerte para la comunidad latina en Estados Unidos.