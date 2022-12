Casa Blanca rechazó los comentarios de Donald Trump sobre inmigrantes

a EE.UU., y lamentó que pocos republicanos en el Congreso hayan criticado abiertamente sus declaraciones.

Publicidad

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se ha negado durante días a comentar sobre la polémica en torno a las declaraciones de Trump, pero hoy hizo un comentario indirecto sobre el precandidato republicano durante su conferencia de prensa diaria.

"Una parte importante de los republicanos en el Congreso (...) se ha negado a criticar la ofensiva retórica racial de uno de los principales aspirantes a la Presidencia", dijo Earnest, sin pronunciar el nombre de Trump.

Publicidad

"Y ya ni hablar del republicano del Senado que ha apoyado a ese candidato", añadió, en aparente referencia a Ted Cruz, senador y aspirante republicano a la Presidencia que ha defendido las palabras de Trump.

Publicidad

Preguntado por si sus comentarios equivalían a una condena explícita de la Casa Blanca a las declaraciones de Trump sobre los inmigrantes mexicanos, la respuesta de Earnest fue escueta.

"Hasta ahora me he resistido a comentar sobre sus afirmaciones en ocasiones indignantes. Y creo que con eso he dicho suficiente", indicó el portavoz del presidente Barack Obama.

Publicidad

El pasado 16 de junio, cuando anunció su intención de aspirar a la candidatura presidencial republicana para los comicios de 2016, Trump lanzó duras críticas contra los inmigrantes mexicanos y propuso levantar un "gran muro" entre los dos países.

Publicidad

"México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas (...). Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos", afirmó.

Desde entonces, las cadenas de televisión Univisión, ESPN y NBC, la cadena de grandes almacenes Macy's y el cocinero español José Andrés han roto relaciones con Trump, como también ha hecho el organizador de las carreras de autos de Nascar, entre otros.

Publicidad

Entre los aspirantes republicanos a la Presidencia de EE.UU. que se han distanciado de los comentarios de Trump están Jeb Bush, Marco Rubio y Rick Perry.

Publicidad

Por el momento, el presidente estadounidense, Barack Obama, no se ha pronunciado sobre la polémica.

EFE

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

Publicidad

-Las Farc pretendían dejar incomunicado al Tolima con el Quindío volando uno de los puentes que une a ambos departamentos.

-El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el Consejo Electoral, desde el departamento del Meta, anunciarán las primeras anulaciones de inscripciones de cédula por casos de trasteo de votos para cometer fraude en las elecciones del 25 de octubre.