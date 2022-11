Conservadores rechazan cese bilateral antes de la firma de la paz

El presidente del Partido Conservador, representante David Barguil, aseguró que la colectividad seguirá apoyando el proceso de paz con las Farc que se adelanta en La Habana, Cuba, pero indicó que sería inconstitucional un cese bilateral al fuego antes de que se concrete.

"El cese bilateral no se puede dar si no cumple con los condicionamientos de la ley y la Constitución es muy clara. La Fuerza Pública tiene un deber emanado de las leyes y es proteger la vida, la honra, los bienes de todos los colombianos. No se podría en nuestro actual sistema jurídico plantear que la Fuerza Pública deje de actuar. Hay que buscar por supuesto que para que se dé ese cese se tiene que plantear desde ya que la guerrilla firme un acuerdo y entregue las armas", afirmó Barguil.

Por último, mencionó que la última palabra sobre la aprobación de lo que se negocie en La Habana la deben tener los colombianos y en ese sentido es fundamental un referendo para los acuerdos.