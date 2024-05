Asesinan en Puerto Triunfo a reconocido líder de Colombia Humana en el oriente antioqueño

Hay consternación en el oriente antioqueño tras conocerse en las últimas un grave hecho sicarial en el que resultó involucrado un reconocido líder político del partido Colombia Humana en el municipio de San Luis.

La víctima fue identificada como Jaider García Uribe quien fue abordado por dos hombres que en motocicletas le dispararon en varias ocasiones cuando se desplazaba en una camioneta blanca con su hermano por la autopista Medellín -Bogotá en jurisdicción del corregimiento Santiago Berrío del municipio de Puerto Triunfo.

Tras el ataque sicarial el hermano García decidió conducir hasta el hospital José Cayetano Vásquez del municipio de Puerto Boyacá donde llegó sin signos vitales.

Según relató a Blu Radio uno de los familiares de García, que prefirió reservar su identidad por seguridad, en varias oportunidades el líder político le manifestó que su vida corría peligro.

"Él me contaba que se sentía amenazado por fuerzas oscuras, que no sabía de dónde provenían, pero decía que constantemente estaba en peligro", apuntó.

Cercanos a la víctima creen que no se trata de un hecho aislado, pues hace tres años, su hijo Juan David García, reconocido por su trabajo político en la misma localidad fue asesinado. Por esta razón piden garantías de seguridad para seguir ejerciendo su labor en el territorio.

"Yo siento que la vida mía corre peligro, pues yo espero que me colaboren con unas medidas de seguridad, que yo pueda seguir desarrollando mis ideologías políticas que no son ajenas porque yo soy un hombre de izquierda, pero de pensamiento no de armas",

Autoridades avanzan en la individualización y captura de los presuntos responsables que no se descartan estén relacionados con grupos armados que operan en esta región de Antioquia como el Clan del Golfo.