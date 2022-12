Diego Molano confirma su salida de MinTic

El ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Diego Molano, dio a conocer la siguiente carta en donde anuncia su renuncia al cargo, deja constancia de las metas alcanzadas y asegura que se va para dedicarse a la docencia en los Estados Unidos.

Fuentes del Ministerio confirmaron a Blu Radio que Molano estaría en su despacho solo hasta el próximo viernes, 15 de mayo.

A continuación la carta de despedida de Diego Molano:

“Hola:

Quiero compartir con usted una importante noticia: mi etapa como ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Colombia terminará en los próximos días.

Han pasado casi cinco años desde que el presidente Juan Manuel Santos depositó su confianza en mí para liderar la transformación digital de Colombia. Cinco años en que hemos enfrentado grandes retos, y hemos obtenido importantes logros. Cinco años ocupando el que ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida.

Como jefe de esta cartera he conocido a Colombia. He aprendido acerca de la dimensión de sus sueños, sus esperanzas, y su potencial. Recorriendo el país he compartido la emoción de miles de colombianos que han conseguido, gracias a la tecnología, una ventana de acceso al mundo, a miles de oportunidades impensables hace unos años.

