"El cambio está llegando a Venezuela”: esposa de Leopoldo López

según dijo, "el cambio está llegando" a su país.

Entrevistada por la periodista Christiane Amanpour en el canal internacional de CNN, Tintori, que se encontraba en Caracas, dijo que desde hace un año su marido es "un preso de conciencia, preso por sus palabras, por sus ideas".

En la intervención de Tintori, que duró seis minutos, se incluyeron declaraciones hechas a Amanpour por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 14 de marzo de 2014, en las que dice que López estaba siendo "protegido por el Estado" a raíz de un supuesto intento para matarlo "y generar más crisis".

Tintori, sin embargo, calificó esa aserción como "otra mentira" del Gobierno de Maduro y dijo que, después de un año en la cárcel, su marido "sigue firme y fuerte".

La esposa del dirigente opositor denunció que su país vive "una crisis económica, social, política y humanitaria", pero, agregó, "tenemos la esperanza de que el cambio está llegando".

"Disentir no es un crimen, la protesta no es un crimen, los sueños no son un crimen", insistió Tintori. "Queremos paz, queremos progreso", añadió.

EFE