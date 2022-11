El ministro de Agricultura está poniendo en riesgo a Friogán: Fedegán

Para el gremio es urgente que antes del 18 de abril se reúna la Junta Directiva para firmar un acuerdo de pago con los acreedores y evitar una posible venta de Friogán, "entre Fondo Nacional del Ganado y el Idea tenemos suficiente mayoría para firmar un acuerdo con los bancos" y pagar los 46.000 millones de pesos de deuda.

"Friogán no es Isagen, los ganaderos haremos todo lo necesario, agotaremos todas las instancias administrativas y judiciales para evitar que el ministerio mal venga los bienes de Friogán, los ganaderos no vamos a dejar vender Friogán", dijo el dirigente gremial.

Lafaurie aseguró que ya ha dejado tres constancias en la Junta Directiva solicitando una sesión extraordinaria para tratar el tema de Friogán y el acuerdo de acreedores, advirtiendo que el Ministerio está constituyendo un prevaricato por omisión.

"Con los representantes de Fedegán, Analac, Unaga, Fedefondos y de las cooperativas lecheras en la Junta del Fondo hemos enviado cartas al Ministro solicitando la realización de la Junta, pedimos que la sesión programada para el 7 de abril no fuera aplazada por ningún motivo, que se incluyera el tema del acuerdo de acreedores y que no se terminara hasta no agotar el tema", agregó Lafaurie.