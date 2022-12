Bardis Teleporter permite que cuando el usuario reciba una llamada active la aplicación y automáticamente el receptor no pueda escuchar el ruido que se encuentre alrededor. (Lea también: Con esta app evitará enviar mensajes no deseados a su ex ).

Richard Hardy, creador de aplicaciones para negocios locales, diseñó esta novedosa herramienta con el fin de ayudar un poco a quienes sufran de este problema con la pareja.