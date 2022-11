Expertos evaluaron los primeros 100 días de Peñalosa como alcalde

Santiago Duque, director de Soluciones SAP, Región Norte de América y el Caribe, afirmó que Bogotá debe apuntarle al reto de convertirse en una ciudad inteligente pero para ello debe existir una coherencia y cohesión entre las reglas cívicas, el plan de gobierno y el manejo de la tecnología.

Publicidad

“Una ciudad inteligente es un conglomerado urbano en el que se reúnen tres elementos: las reglas cívicas, un plan de gobierno y la tecnología. La idea de estas ciudades es garantizarle una mejor calidad de vida a los ciudadanos y ser más sostenibles”, aseveró Duque.

Movilidad

Publicidad

En cuanto a lo que Enrique Peñalosa recibió de la administración anterior en materia de movilidad, se puede subrayar la creación del centro de control de tráfico, la implementación del SITP y algunos avances que demuestran que este tema no estaba a la deriva. Sin embargo, los indicadores de movilidad de Bogotá no están bien y esto no mejorará hasta que se hagan cambios realmente importantes.

Publicidad

Según Álvaro Rodríguez, experto en movilidad, doctor en ingeniería de transporte de la Universidad de California e investigador y asesor en temas de transporte urbano; existen unos temas en los que la ciudad de Bogotá tiene unos retos y en los que claramente el tema de ciudades inteligentes juega un papel importante.

“La ciudad tiene retos en tema de movilidad como los semáforos inteligentes, el SITP y los peajes de congestión (…) Bogotá no está bien en términos de movilidad en la medida a que cuando salimos, encontramos trancones, eso es una realidad. Sin embargo, la ciudad está avanzando en el uso de la bicicleta, pasó del 1% en el año 2000 a tener más de 7% hoy en día y esto es muy positivo”, aseveró Rodríguez.

Publicidad

Seguridad

Publicidad

Para Jairo Libreros, experto en seguridad ciudadana, profesor titular de Gobierno Universidad Externado y consultor político y analista internacional, en los primeros 100 días de la administración de Peñalosa hay cosas positivos.

“En Bogotá se ha restablecido el principio de autoridad, es decir, se tiene a alguien responsable que se encargue de la política pública. Además, es importante la creación de la secretaría de seguridad (…) Por último, algo a tener en cuenta en estos 100 días de administración de Peñalosa es la disminución de 1.15% ponderado en todos los indicadores vitales en materia de seguridad; por ejemplo, pasamos de 17.8 homicidios por cada cien mil habitantes de los primeros 100 días de Petro a 17.4”, señaló Libreros.