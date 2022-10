Gobierno logró avances para desactivar rebelión del Partido Liberal

Cárdenas con congresistas del partido Liberal, se logró conjurar la rebelión que esta colectividad había anunciado. (Lea acá también: Liberales oficializan rebelión contra el Gobierno Santos )

Publicidad

“Somos un partido que tenemos unas coincidencias y hemos sido fundamentales en la reelección del gobierno juan Manuel Santos, pero eso no significa que tengamos una adhesión, tenemos la posibilidad de marcar diferencias y esta reforma tributaria la consideramos necesaria en este momento pero no es la que nosotros quisiéramos. La queremos estructural pero en nuestro concepto, no cargándole el IVA a todos los colombianos”, señaló Luis Fernando Velasco, senador del partido Liberal.

La colectividad también cuestionó el hecho de que en el mundo baje el precio del petróleo y en Colombia permanezca el valor tan alto de los combustibles.