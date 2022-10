Gobierno y ELN deben aclarar qué pasa con fase exploratoria: León Valencia

Añadió que “se han demorado mucho en esa etapa exploratoria y hay unas versiones muy contradictorias para el país”.

Dijo que una semana atrás “el ELN sacó un comunicado en que decía que el Gobierno no los había vuelto a buscar, por eso no había terminado la etapa exploratoria (…) Ahora Frank Pearl dice que es el ELN el que no se ha dejado contactar (…) Se tiene que aclarar ante la opinión pública qué es lo que pasa”.

Vale recordar que en las últimas horas el Gobierno dijo al ELN que se le acaba el tiempo para sumarse a la paz.