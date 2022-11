Jornada de sorpresas en Wimbledon: Federer, Sharapova y Azarenka, por fuera

al igual que la rusa Maria Sharapova (N.3).

El suizo perdió ante el ucraniano Sergiy Stakhovsky, 116º mundial de la ATP, por 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5, 7-6 (7/5).

"Es siempre una desilusión perder, sobre todo aquí. Viví grandes momentos, pero también los más duros. Aprecié mucho la ovación del público al salir del court", dijo el perdedor, quien cortó una racha impresionante de 36 cuartos de final consecutivos en torneos del Grand Slam, iniciada en 2004.

Más temprano, Sharapova, tercera cabeza de serie de la rama femenina, también cayó eliminada por una 'outsider', la portuguesa Michelle Larcher de Brito, de 131ª mundial de la WTA, en dos sets por 6-3, 6-4.

Finalista del último Roland Garros hace 20 días (que ganó en 2012), Sharapova era una de las grandes favoritas al título junto a la estadounidense Serena Williams (N.1).

"Es algo frustrante. Este torneo es especial para mí, es duro perder pero mantendré la frente en alto y me fijaré nuevos objetivos. No estuve agresiva, simplemente no estuve en el parido", destacó la siberiana, de 26 años.

En esta jornada también la bielorrusa Victoria Azarenka se retiró a causa de una lesión de rodilla, lo que deja sola de cara a obtener el trofeo otra vez más a la norteamericana.

Antes, la puertorriqueña Mónica Puig y la española Carla Suárez pasaron de ronda en una jornada también marcada por abandonos de alto nivel, como el de la bielorrusa Victoria Azarenka, el francés Tsonga, el croata Marin Cilic o el belga Steve Darcis, verdugo de Rafael Nadal en primera ronda.

En el cuadro masculino, los españoles Nicolás Almagro (ESP/N.15) y Fernando Verdasco avanzaron al derrotar a los franceses Guillaume Rufin y Julien Benneteau (N.31) por 7-5, 6-7 (6/8), 6-3, 6-4, y por 7-6 (7/1), 7-6 (7/4), 6-4, respectivamente.

En cuanto al argentino Juan Mónaco (N.22), eliminó al estadounidense Rajeev Ram en cuatro sets, por 5-7, 6-2, 6-4, 6-2.

Andy Murray, N.2 y crédito británico, venció sin grandes problemas al taiwanés Lu Yen-Hsun por 6-3, 6-3, 7-5.

Asimismo, el francés Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeza de serie, abandonó ante el letón Ernests Gulbis cuando estaban 3-6, 6-3, 6-3, 0-0 a favor del segundo.

Otro francés, Adrian Mannarino, pasó de ronda en pocos minutos ya que su rival, el gigante norteamericano John Isner (2,06 metros) se retiró por una lesión en la rodilla izquierda después de sólo dos juegos.

Igualmente abandonó este miércoles el veterano checo Radek Stepanek, que tiró la toalla cuando el polaco Jerzy Janowicz le iba ganando por 6-2, 5-3.

En el cuadro femenino, la puertorriqueña Mónica Puig siguió adelante al eliminar trabajosamente a la española Silvia Soler por 6-2, 5-7, 6-4.

La también española Carla Suárez remontó el 1-6 adverso del primer set para batir a la croata Mirjana Lucic con un doble 6-3 en las dos siguientes mangas.

Por su lado, la francesa Alizé Cornet se deshizo con autoridad de la taiwanesa Su-Wei Hsieh (6-3, 6-2) y se medirá en tercera ronda a la italiana Flavia Pennetta, que no necesitó ni jugar por el abandono de su rival, la bielorrusa Azarenka.

La número dos del mundo se lesionó el lunes la rodilla derecha al caerse al comienzo del segundo set en su encuentro de primera ronda contra la portuguesa Maria Joao Koehler.

La jugadora necesitó ser atendida un buen rato, y finalmente se impuso a su rival por un contundente 6-1, 6-2.

Azarenka, semifinalista en Wimbledon los dos últimos años, era una de las grandes candidatas a la victoria final, junto con María Sharapova y Serena Williams, vigente campeona.

El jueves, el serbio Novak Djokovic (N.1) enfrentará al estadounidense Bobby Reynolds en segunda ronda, mientras que el argentino Juan Martín Del Potro (N.8) lo hará frente al canadiense Jesse Levine.

Afp.