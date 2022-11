'Kiko' salió a defender a 'Don Ramón' tras los señalamientos de Florinda Meza

Carlos Villagrán, quien interpretó a 'Kiko' en El Chavo del 8, salió a defender al fallecido Ramón Valdés tras las declaraciones de Florinda Meza en las que aseguró que Valdés tuvo problemas de drogadicción.

"Es deplorable lo que dijo, porque está hablando de una persona muerta que no puede defenderse, independientemente de cualquier asunto que sea. No sé cual fue el motivo, la causa, la razón o la circunstancia que la llevó a decir una barbaridad tan grande, habiendo sido compañero del programa. No lo entiendo", comentó Villagrán en una entrevista que dio al diario boliviano El Deber.

El actor, quien lleva 35 años sin ninguna relación con Meza, añadió: "Ella tiene la culpa de lo que habla. Son sus palabras y debe responder por eso, no Ramón Valdés que ya está bajo tierra. A mí me consta (que él no fue drogadicto), porque fui su mejor amigo (...) Todo lo que dice Florinda Meza es mentira. No sé qué la obligó a decir eso, porque no la frecuento y estoy sorprendido".

En cuanto a una posible reunión con sus excompañeros de elenco declaró que no es posible porqué: "todo se desintegró por la ambición de Roberto Gómez Bolaños. Él nos quitó a los personajes y se hizo dueño de todo. Actualmente ninguno recibe ni cinco centavos de lo que genera el programa".