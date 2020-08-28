Blu Radio Ramón Valdés
Tras éxito de 'Chespirito', HBO Max confirma nueva serie sobre Don Ramón
La historia detrás del 'Chavo del 8' se seguirá contando en esta plataforma y, ahora, el turno será para Ramón Valdés, uno de los actores más queridos en Latinoamérica y su personaje 'Don Ramón'.
La foto de Don Ramón en Bogotá que su hija publicó en redes y miles celebraron emocionados
Se trata de una foto del artista mexicano en la Media Torta, en el centro de Bogotá, durante una presentación con el resto del elenco del Chavo del 8 en 1978.
Murió Manuel ‘El Loco Valdés, el hermano de ‘Don Ramón’, a los 89 años
Fue esposo de Verónica Castro y era el padre de Cristian Castro. Su salud se deterioró en las últimas semanas en medio de una dura lucha contra el cáncer.
Hijos de ‘Don Ramón’ planean demandar a ‘Doña Florinda’
Las declaraciones de Florinda Meza en las que afirmó que Ramón Valdés habría consumido drogas, podrían costarle caro.
'Kiko' salió a defender a 'Don Ramón' tras los señalamientos de Florinda Meza
Carlos Villagrán salió en defensa de su fallecido compañero luego de que Florinda Meza revelara su supuesta adicción.