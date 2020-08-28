En vivo
Ramón Valdés

Ramón Valdés

  • Don Ramón.jpg
    Don Ramón //
    Foto: Instagram @donramon_ooficial
    Entretenimiento

    Tras éxito de 'Chespirito', HBO Max confirma nueva serie sobre Don Ramón

    La historia detrás del 'Chavo del 8' se seguirá contando en esta plataforma y, ahora, el turno será para Ramón Valdés, uno de los actores más queridos en Latinoamérica y su personaje 'Don Ramón'.

  • Don Ramón en Bogotá
    Entretenimiento

    La foto de Don Ramón en Bogotá que su hija publicó en redes y miles celebraron emocionados

    Se trata de una foto del artista mexicano en la Media Torta, en el centro de Bogotá, durante una presentación con el resto del elenco del Chavo del 8 en 1978.

  • 375811_Manuel Valdés y Ramón Valdés // Foto: Secretaría de Cultura de México
    Manuel Valdés y Ramón Valdés // Foto: Secretaría de Cultura de México
    Entretenimiento

    Murió Manuel ‘El Loco Valdés, el hermano de ‘Don Ramón’, a los 89 años

    Fue esposo de Verónica Castro y era el padre de Cristian Castro. Su salud se deterioró en las últimas semanas en medio de una dura lucha contra el cáncer.

  • 26991_127720-captura_chavo_del_ocho_0.jpg
    127720-captura_chavo_del_ocho_0.jpg
    Humor

    Hijos de ‘Don Ramón’ planean demandar a ‘Doña Florinda’

    Las declaraciones de Florinda Meza en las que afirmó que Ramón Valdés habría consumido drogas, podrían costarle caro.

  • 26967_Foto: captura de video de Youtube
    Foto: captura de video de Youtube
    Humor

    'Kiko' salió a defender a 'Don Ramón' tras los señalamientos de Florinda Meza

    Carlos Villagrán salió en defensa de su fallecido compañero luego de que Florinda Meza revelara su supuesta adicción.

