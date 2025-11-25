Tras éxito de 'Chespirito', HBO Max confirma nueva serie sobre Don Ramón

De cara el 2026, HBO Max presentó sus próximas producciones y proyectos que se irán sumando a la plataforma con el paso de lo meses. Esta vez, el anuncio desde Ciudad de México este martes, 25 de noviembre, tuvo que ver con el mundo del 'Chavo del 8' tras el éxito que tuvo la serie 'Chespirito', captando la atención de millones de personas en Latinoamérica.

Pronto comenzará la producción de la historia de Ramón Valdés, es decir, la serie detrás de la persona que le dio vida a Don Ramón y todo lo que vivió durante su vida actoral y su paso por el ‘Chavo del 8’ hasta el día de su muerte.

“La expansión del universo de Chespirito en la plataforma con dos nuevas series, en alianza con THR3 Media, DON RAMÓN, estará basada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho y LOS COLORADO, será una serie animada inspirada en el icónico El Chapulín Colorado”, informó la plataforma en un comunicado sobre esta decisión.

En Latinoamérica, la serie de ‘Chespirito’ fue un éxito rotundo y tendencia durante varias semanas por la forma en que abordaron la creación de programas como el ‘Chavo del 0’ o ‘El Chapulin Colorado’.



don_ramon_youtube.png

Ramón Valdés, un actor que enamoró a Latinoamérica

De Ciudad de México para el mundo, Valdés conquistó millones de corazones con su carisma en sus más de 30 años de carrera actoral en diferentes series y películas, especialmente en su país natal en donde la gente lo reconocía y quería por su forma de ser

Pero fue en ‘Los supergenios de la Mesa Cuadrada’ en donde su cara comenzaría a aparecer en toda Latinoamérica, hasta que se volvió ‘Don Ramón’ en el ‘Chavo del 8’ para conquistar a millones de personas, luego se fue a trabajar de la mano de su amigo Carlos Villagrán, quien compartió con él sus últimos años de vida.