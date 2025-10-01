Lista de estrenos de HBO Max en octubre de 2025: 'IT', la gran protagonista

Octubre será otro mes cargado de nuevas series y películas en las principales plataformas de streaming, que en este caso tendrá como protagonista a HBO Max con la llegada de nuevo contenido a su plataforma con ‘IT’, el famoso payaso a la cabeza como la principal novedad.
La historia de Stephen King vuelve a tener protagonismo, pues llega la serie ‘IT: Bienvenidos a Derry’, que será una serie ambientada en el popular pueblo y con toda la esencia de terror de este mundo fantástico.
Este 23 de septiembre de 2025, se conoció el primer tráiler de esta nueva adaptación de la historia del Stephen King. Allí, nuevos protagonistas toman vida y misterios comienzan a dañar la paz de los habitantes de Derry ante la constante desaparición de niños y que muchos sospechan que algo sucede bajo las casas de este pintoresco pueblo.
Pero, por supuesto, este no será el único estreno que tendrá la famosa plataforma en este mes de octubre, pues serán varios contenidos los que irán llegando.
Lista de estrenos de HBO Max este octubre de 2025
SERIES
- IT: Bienvenidos a Derry (HBO Original) – 26 de octubre
- La Silla (HBO Original) – 12 de octubre
- VGLY, Temporada 2 (Max Original) – 9 de octubre
- Clube Spelunca – 17 de octubre
- Leyendas del Mañana, Temporadas 1-7 – 8 de octubre
- Mentes Extraordinarias, Temporada 2 – 16 de octubre
- Georgie y Mandy – Su primer matrimonio, Temporada 2 – 30 de octubre
- Escenas de un Crimen – 16 de octubre
- Profesor T., Temporada 4 – 10 de octubre
- La Favorita 1922 – 17 de octubre
- Baby Assassins – 17 de octubre
- La Grande Maison Tokyo – 17 de octubre
- Encendedor – 17 de octubre
- Light of My Lion – 17 de octubre
- Love is for the Dogs – 17 de octubre
- Mr. Mklami’s Classroom – 17 de octubre
- Please Die My Beloved – 17 de octubre
- True Beauty – 17 de octubre
- Who Saw the Peacock Dance in the Jungle – 17 de octubre
- Until I Destroyed My Husband’s Family – 17 de octubre
- El Valiente – 17 de octubre
- El Deshielo, Temporada 3 – 17 de octubre
PELÍCULAS
- Exterminio: La Evolución – 3 de octubre
- Apocalipsis Y2K – 3 de octubre
- Leyendas de los Héroes del Cóndor: Los Valientes – 3 de octubre
- La Sustancia – 10 de octubre
- El Mal con el que Vivo – 10 de octubre
- Yo no soy esa – 10 de octubre
- El Valiente – 10 de octubre
- Cómo Entrenar a tu Dragón 3 – 11 de octubre
- Una Navidad Única – 15 de octubre
- Ángel de la Venganza – 15 de octubre
- Chiquito pero Peligroso – 15 de octubre
- Se lo que hicieron el verano pasado – 17 de octubre
- Amor Explosivo – 17 de octubre
- Ciudad Dorada – 8 de octubre
- Corazón Borrado – 22 de octubre
- Juega o Muere – 24 de octubre
- El Pueblo de los Malditos – 29 de octubre
- Fantasmas de Marte – 29 de octubre
- Descubriendo a mi Hijo – 31 de octubre
- Un Oso Rojo – 1 de octubre
DOCUMENTALES Y DOCUSERIES
- Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud (HBO Original) – 21 de octubre
- El Acosador Nocturno: Las Cintas de Richard Ramírez – 7 de octubre
- Alabama: Presos del Sistema – 10 de octubre
- El Cártel Nazi – 21 de octubre
- El Gran Coco Legrand – 15 de octubre
- Guerra de Bandas: La Calle del Hachís – 24 de octubre
- En la Mira: Mildred Muhammad y el Francotirador de DC – 28 de octubre
NOVELAS
- Reyes, Temporada 9 – 13 de octubre
COCINA Y HOGAR
- Campeonato de Reposteros: Halloween, Temporada 11 – 1 de octubre
- Guerras de Halloween, Temporada 11 – 1 de octubre
- La Casa Más Fea, Temporada 6 – 1 de octubre
- Pesadilla en la Cocina Brasil – 8 de octubre
- Gran-Diosa, Temporada 12 – 8 de octubre
- La Casa Más Tenebrosa – 22 de octubre
- 100 Day Dream Home – 29 de octubre
- Gordon Ramsay’s: Servicio Secreto – 31 de octubre
CRIMEN
- Máxima Seguridad: Cárceles Extremas – 2 de octubre
- Un Asesino entre Amigos – 7 de octubre
- Asesinato en la Calle Elm – 28 de octubre
- Asesinatos en un Viernes 13 – 28 de octubre
AVENTURA Y ACCIÓN
- Supervivencia al Desnudo: Apocalipsis – 13 de octubre
- Historias de Fantasmas: Asilos – 14 de octubre
SALUD
- Cirugías: Al Borde de la Vida, Temporada 7 – 6 de octubre
- Crónicas Paramédicas – 13 de octubre
MOTORES
- Garage Callejero: Nads y Amir – 21 de octubre
CONTENIDO INFANTIL
- Krypto Shorts: Halloween Havoc – 1 de octubre
- La Telaraña de Charlotte, Parte 1 – 2 de octubre
- Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy – 10 de octubre
- Monster Beach – 13 de octubre
- Ed, Edd y Eddy: Llorando de Miedo – 17 de octubre
- El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball, Temporada 1 – 6 de octubre
- Las Aventuras de Dog Man (película animada) – 3 de octubre
ANIMACIÓN ADULTA
- Smiling Friends, Temporada 3 – 6 de octubre
- My Hero Academy – 10 de octubre
- JoJo’s Bizarre Adventure, Temporada 4 – 16 de octubre
- Spy x Family, Temporada 2 – 14 de octubre
- Hora de Aventura con Fionna y Cake, Temporada 2 – 23 de octubre
- Valientes Guerreros, Temporada 4 – 24 de octubre
- Dan Da Dan, Temporada 2 – 28 de octubre
- Haha, You Clowns – octubre (fecha por confirmar)