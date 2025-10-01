Lista de estrenos de HBO Max en octubre de 2025: 'IT', la gran protagonista

Octubre será otro mes cargado de nuevas series y películas en las principales plataformas de streaming, que en este caso tendrá como protagonista a HBO Max con la llegada de nuevo contenido a su plataforma con ‘IT’, el famoso payaso a la cabeza como la principal novedad.

La historia de Stephen King vuelve a tener protagonismo, pues llega la serie ‘IT: Bienvenidos a Derry’, que será una serie ambientada en el popular pueblo y con toda la esencia de terror de este mundo fantástico.

Este 23 de septiembre de 2025, se conoció el primer tráiler de esta nueva adaptación de la historia del Stephen King. Allí, nuevos protagonistas toman vida y misterios comienzan a dañar la paz de los habitantes de Derry ante la constante desaparición de niños y que muchos sospechan que algo sucede bajo las casas de este pintoresco pueblo.

Pero, por supuesto, este no será el único estreno que tendrá la famosa plataforma en este mes de octubre, pues serán varios contenidos los que irán llegando.



Lista de estrenos de HBO Max este octubre de 2025

SERIES

IT: Bienvenidos a Derry (HBO Original) – 26 de octubre

La Silla (HBO Original) – 12 de octubre

VGLY, Temporada 2 (Max Original) – 9 de octubre

Clube Spelunca – 17 de octubre

Leyendas del Mañana, Temporadas 1-7 – 8 de octubre

Mentes Extraordinarias, Temporada 2 – 16 de octubre

Georgie y Mandy – Su primer matrimonio, Temporada 2 – 30 de octubre

Escenas de un Crimen – 16 de octubre

Profesor T., Temporada 4 – 10 de octubre

La Favorita 1922 – 17 de octubre

Baby Assassins – 17 de octubre

La Grande Maison Tokyo – 17 de octubre

Encendedor – 17 de octubre

Light of My Lion – 17 de octubre

Love is for the Dogs – 17 de octubre

Mr. Mklami’s Classroom – 17 de octubre

Please Die My Beloved – 17 de octubre

True Beauty – 17 de octubre

Who Saw the Peacock Dance in the Jungle – 17 de octubre

Until I Destroyed My Husband’s Family – 17 de octubre

El Valiente – 17 de octubre

El Deshielo, Temporada 3 – 17 de octubre

PELÍCULAS

Exterminio: La Evolución – 3 de octubre

Apocalipsis Y2K – 3 de octubre

Leyendas de los Héroes del Cóndor: Los Valientes – 3 de octubre

La Sustancia – 10 de octubre

El Mal con el que Vivo – 10 de octubre

Yo no soy esa – 10 de octubre

El Valiente – 10 de octubre

Cómo Entrenar a tu Dragón 3 – 11 de octubre

Una Navidad Única – 15 de octubre

Ángel de la Venganza – 15 de octubre

Chiquito pero Peligroso – 15 de octubre

Se lo que hicieron el verano pasado – 17 de octubre

Amor Explosivo – 17 de octubre

Ciudad Dorada – 8 de octubre

Corazón Borrado – 22 de octubre

Juega o Muere – 24 de octubre

El Pueblo de los Malditos – 29 de octubre

Fantasmas de Marte – 29 de octubre

Descubriendo a mi Hijo – 31 de octubre

Un Oso Rojo – 1 de octubre

DOCUMENTALES Y DOCUSERIES

Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud (HBO Original) – 21 de octubre

El Acosador Nocturno: Las Cintas de Richard Ramírez – 7 de octubre

Alabama: Presos del Sistema – 10 de octubre

El Cártel Nazi – 21 de octubre

El Gran Coco Legrand – 15 de octubre

Guerra de Bandas: La Calle del Hachís – 24 de octubre

En la Mira: Mildred Muhammad y el Francotirador de DC – 28 de octubre

NOVELAS

Reyes, Temporada 9 – 13 de octubre

COCINA Y HOGAR

Campeonato de Reposteros: Halloween, Temporada 11 – 1 de octubre

Guerras de Halloween, Temporada 11 – 1 de octubre

La Casa Más Fea, Temporada 6 – 1 de octubre

Pesadilla en la Cocina Brasil – 8 de octubre

Gran-Diosa, Temporada 12 – 8 de octubre

La Casa Más Tenebrosa – 22 de octubre

100 Day Dream Home – 29 de octubre

Gordon Ramsay’s: Servicio Secreto – 31 de octubre

CRIMEN

Máxima Seguridad: Cárceles Extremas – 2 de octubre

Un Asesino entre Amigos – 7 de octubre

Asesinato en la Calle Elm – 28 de octubre

Asesinatos en un Viernes 13 – 28 de octubre

AVENTURA Y ACCIÓN

Supervivencia al Desnudo: Apocalipsis – 13 de octubre

Historias de Fantasmas: Asilos – 14 de octubre

SALUD

Cirugías: Al Borde de la Vida, Temporada 7 – 6 de octubre

Crónicas Paramédicas – 13 de octubre

MOTORES

Garage Callejero: Nads y Amir – 21 de octubre

CONTENIDO INFANTIL

Krypto Shorts: Halloween Havoc – 1 de octubre

La Telaraña de Charlotte, Parte 1 – 2 de octubre

Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy – 10 de octubre

Monster Beach – 13 de octubre

Ed, Edd y Eddy: Llorando de Miedo – 17 de octubre

El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball, Temporada 1 – 6 de octubre

Las Aventuras de Dog Man (película animada) – 3 de octubre

ANIMACIÓN ADULTA