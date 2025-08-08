HBO Max hace anuncio que pondrá contra las cuerdas a quienes comparten sus cuentas

Se siguen sumando más plataformas de streaming a la iniciativa de implementar costos adicionales a el uso compartido de sus contenidos. Desde 2023, Netflix implementó esta medida para impulsar el crecimiento de suscriptores a su plataforma, luego de detectar que alrededor de 100 millones de hogares accedían a su contenido mediante el uso de una cuenta compartida, es decir, sin pagar por el servicio directamente.

Posteriormente, Disney +, en 2024, se unió a esta iniciativa anunciando nuevas políticas para el uso compartido de sus cuentas argumentando que el uso de contraseñas compartidas estaba afectando la capacidad de la plataforma para invertir en contenidos de calidad.

Este año, desde abril, HBO Max ya había anunciado que haría un incremento en sus tarifas pero, además, recientemente dio a conocer que empezará a regular el uso de contraseñas compartidas a partir de septiembre.



Estaremos obligados a pagar por usuarios extra en HBO Max

Recordemos que, en este momento, HBO Max permite la transmisión simultánea hasta en tres pantallas y no exige que la dirección IP de estas sea la misma; es decir que, con la misma cuenta, 3 usuarios pueden estar disfrutando del contenido al mismo tiempo y esto no interfiere con la ubicación de cada transmisión y esta puede hacerse desde lugares distintos.

Sin embargo, a partir de septiembre, la plataforma empezará a anunciar a los usuarios que, para añadir a un miembro extra y que este pueda disfrutar del contenido desde una ubicación distinta a la registrada en la cuenta principal, el propietario de la cuenta deberá pagar un costo adicional para que esto pueda realizarse y que sólo podrá adicionarse un miembro extra adicional por cada cuenta.

Siendo así, mientras el uso de la cuenta se haga dentro de un mismo hogar, los miembros no estarían obligados a pagar un costo adicional por el uso de la plataforma ni de su contenido.



Cuánto quedaría costando la suscripción de HBO Max

Hasta el momento no se ha realizado un pronunciamiento oficial que determine los costos oficiales, pero, se estima que el costo se aproxime a los 7 dólares, lo que equivale, más o menos, a $28.000 pesos colombianos. En este caso, habría que considerar agregar este costo a los que ya están estipulados por la plataforma para el uso de sus cuentas. Siendo entonces:

