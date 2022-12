La U cierra puerta para que Farc haga parte de comisión legislativa

El copresidente del Partido de La U, Roy Barreras, fue enfático en señalar que los miembros de las Farc no harán parte del llamado ‘congresito’.



“No habrá curules para los guerrilleros, estamos de acuerdo en rechazar la posibilidad que hayan curules a dedo para las guerrillas y en rechazar además la posibilidad de que existan curules para quienes no hayan dejado las armas una vez firmada la paz definitiva”, dijo Barreras.



El congresista señaló además que “los miembros designados pueden ser o no miembros de la academia, de las Cortes en calidad de observadores, o ciudadanos desmovilizados que le hayan apostado a la paz”.



La reacción de Barreras se da luego de que la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, indicara que el nuevo artículo incluido en el acto legislativo era un ‘autogol para la paz’, al criticar las funciones que se le otorgan al presidente para vincular personas ajenas al proceso de paz.



Escuche en este audio información acerca de:



-Las obras del alcantarillado para el municipio de Quibdó quedaron suspendidas por culpa de las extorsiones y las amenazas por parte de grupos armados.

-La Fiscalía General imputó cargos contra más de 100 personas que se hacían pasar como falsas víctimas y reclamantes de tierras. Pretendían apropiarse de mil 800 hectáreas avaluadas en 7 mil millones de pesos.

-Gobierno nacional confía que en aproximadamente 6 meses la Corte Internacional de Justicia tenga un fallo definitivo y favorable para Colombia frente a la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental frente a San Andrés.

-Contrario a lo que ha manifestado el gobierno, el presupuesto general para el próximo año prioriza y aumenta recursos para las principales zonas del país como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Habrá un desembolso especial para el archipielago de San Andres.

-La actividad comercial colombiana se redujo en el pasado mes de septiembre, y las expectativas de los comerciantes a corto plazo no son buenas, reveló hoy la encuesta nacional de consumo de Fenalco.

-Después de casi un año y medio de emitido, el filme "Buenaventura, no me dejes más" recibió una nominación a los Premios Emmy Internacionales 2015 en la categoría Mejor Documental Artístico

-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó medidas cautelares a la familia de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos-

-La alcaldesa de la localidad de Suba no aceptó cargos por la celebración indebida de contratos.