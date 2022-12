durante el Partido de las Estrellas de las Grandes Ligas, y afirmó que "no hay nadie más neoyorquino" que él.

Publicidad

"Quiero dejar algo claro. Nací y me crié en Nueva York. No se puede ser más neoyorquino que yo", dijo Anthony en el programa de televisión "Live with Kelly and Michael" de ABC.

Con EFE