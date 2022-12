Mis nietos sabrán que luché por Colombia: Plazas Vega tras ser absuelto

Ante los medios de comunicación, el coronel en retiro dijo sentirse agradecido con su familia por el apoyo que le brindaron desde el inicio del proceso en su contra.

“El día de mañana mis nietos van a saber que luché por Colombia, mis hijos sabrán que finalmente recibí la absolución de una Corte Suprema de Justicia que tomó una decisión basada en la realidad”, afirmó.

El coronel destacó también el papel que jugaron los medios de comunicación: “Hay una realidad que tiene que conocerla el país y en la cual voy a recabar ante todos los organismos judiciales de nuestra rama y es que yo me he defendido en Colombia a través de los medios, porque no se medió la palabra en el juicio para defenderme”.

Además, afirmó que logró demostrarle a la Rama Judicial que sus actos siempre estuvieron “ceñidos al cumplimento de la ley y de sus obligaciones”.

Esta es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia:

Sentencia Coronel Luis Alfonzo Plazas Vega