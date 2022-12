Ni más faltaba que no me sometiera a régimen de inhabilidades: Vargas Lleras

El vicepresidente Germán Vargas Lleras destacó el hecho de que el Congreso hubiera aprobado en sexto debate dentro de la reforma al Equilibrio de poderes, el artículo que establece un año de inhabilidad para cualquier servidor público que busque aspirar a cargos electorales.

Publicidad

“Francamente no gasto energías en los debates de carácter político que tienen lugar en el Congreso y mucho menos en asuntos que pueden afectarme o no. Comprenderá que un mínimo decoro es no intervenir en temas tan personales; ni más faltaba que el vicepresidente no se fuera a someter al mismo régimen de inhabilidades de los demás servidores públicos”, afirmó.

Finalmente, indicó que es una norma que debe ser general y se debe mantener para los ministros, directores de departamentos, el contralor, el fiscal, el procurador, y cualquier otro funcionario que tenga estas aspiraciones.