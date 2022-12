“No podemos pensar la justicia como venganza porque no le sirve a la paz”: Petro

Gustavo Petro, alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M- 19, se refirió al acuerdo que formalizarán el gobierno y la guerrilla de la Farc y señaló que la justicia no debe ser interpretada como venganza.

“Pensar en rejas es pensar en la venganza, que es más de lo mismo. Muchas personas víctimas hace décadas se volvieron victimarios. La peor impunidad es la continuidad de la guerra”, declaró Petro.

El alcade apuntó que todas las acciones que contribuyan a la paz deben ser bienvenidas y trabajadas, incluso en contra qde quienes se opongan.

El mandatario destacó también que no se debe pensar en impunidad, pero que con la continuidad de la guerra solo se incrementarán los muertos.

En este audio encuentre información acerca de:

-Fiscal General entregará los alcances de la implementación del acuerdo que formalizarán desde La Habana con el proceso de aplicación de justicia transicional.

-La Contraloría ratificó fallo de responsabilidad fiscal por más de 60 mil millones de pesos por el daño patrimonial causado en la modificación de cálculo de regalías en un millonario contrato. El fallo cobija a Un exministro de minas y a un exdirector del Ingeominas.

- Volkswagen deberá afrontar demandas colectivas en Estados Unidos por mentir en cuanto a la emisión de gases de sus vehículos

-Santa Fe Juega contra Emelec de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana.