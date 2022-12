Programa completo de Voz Populi 13 de agosto de 2014

La justicia con su lentitud nos muestra que no sirve ni pa’ un…’Cuidadito’

Publicidad

Diviértase con los titulares musicalizados de Voz Populi en este 13 de agosto

Fiscal asume investigación de periodista asesinado en Antioquia: Un fiscal especial en Derechos Humanos en Tarazá, Antioquia, asumió la investigación del periodista Luis Carlos Cervantes, asesinado este martes en el corregimiento de La Caucana, en el Bajo Cauca antioqueño.

Publicidad

‘Roy’: Unos criminales son, unos inconscientes son por matar al gran Gar…zon

Publicidad

Al partir, por él lloró el humor, 'Dedicatoria' a Jaime Garzón

Santos busca frenar 'rebelión liberal' por su respaldo a Maya como contralor: El presidente Santos criticó duramente los controles de advertencia que hace la Contraloría General República, justo cuando la elección del nuevo Contralor desata un choque político entre la Casa de Nariño y el Partido Liberal.

Publicidad

‘Padre Chucho’: Si un cuchillo se pone nervioso en un restaurante, ¿tendrá filo?

Publicidad

Pese a aplazamiento, venta de Isagen es irreversible: ministro de Hacienda: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagen no tiene marcha atrás, pues sus recursos, aunque no inmediatos, si son necesarios para financiar la infraestructura de cuarta generación. (Lea También: “Prórroga de venta de Isagen no repercutirá en nuevos impuestos”: MinHacienda)

Y si Santos le ha aguantado tanto...'Por algo será': El analista político de Voz Populi, Álvaro Forero, habló sobre el cierre de las fronteras con Venezuela para evitar el contrabando y afirmó que aunque al principio la medida le "sonaba bien" a todo el mundo, terminó teniendo daños colaterales en Colombia.

Publicidad

Archivan investigación de Carlos Alonso Lucio por posibles nexos con ‘paras': La Fiscalía decidió archivar la investigación que seguía en contra del excongresista Carlos Alonso Lucio por presuntos vínculos con paramilitares.

Publicidad

Si la venden los que de esto no entienden… ‘Por algo será’: El analista político de Voz Populi, Francisco Mejía, habló sobre la decisión del Gobierno de postergar la venta de Isagen y afirmó que es algo que debe suspenderse definitivamente.

‘Leider’: Esos jugadores no sirven pa’ nada…uy empanada, qué rico una empanada

Publicidad

MinAmbiente lanza estrategia para preservar recurso hídrico y enfrentar sequía: El Ministerio de Ambiente y el Fondo Adaptación lanzan una estrategia para adaptar a Colombia a los efectos del cambio climático con una inyección de recursos de 145 mil millones de pesos para el ordenamiento de las principales cuencas de los ríos del país.

Publicidad

Estos son los personajes más recordados de Jaime Garzón

Tras 15 años de muerte de Jaime Garzón solo nos queda cantar Canela: César Mora: El cantautor César Mora recordó a Jaime Garzón 15 años después de su muerte y el momento en que el humorista estuvo en el programa de entrevistas Yo, José Gabriel y cantó Canela. (Lea también: Unos 11 militares más y exfuncionarios del DAS, a declarar por crimen de Garzón).

Publicidad

Gobierno prepara nueva estrategia jurídica contra Nicaragua: Este viernes el presidente Juan Manuel Santos revelará una estrategia jurídica frente al conflicto limítrofe que mantiene Colombia con Nicaragua, esto ante una nueva pretención del Gobierno de Daniel Ortega para ampliar la frontera hasta la plataforma marítima de Cartagena.

Publicidad

Devolvió 500 millones y no recibió ni un peso: En la ciudad de Rancagua, Chile, un transeúnte vio caer una bolsa de un camión blindado y comprobó que tenía 235 mil euros. Envés de quedarse con el dinero, lo llevó de inmediato a una comisaría de la Policía.

‘Tarcisio’: Gilberto es más cansón que enseñarle un trabalenguas a Navarro Wolff

Publicidad

Ministerio de Defensa respalda uso de pistolas eléctricas Taser: El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, defendió el uso de las pistolas eléctricas 'Taser' en el debate de control político que se adelanta por la adquisición de las mismas por parte de la Policía. Aseguró que son más de 40 horas de entrenamiento las que reciben los uniformados para poder usar este tipo de dispositivos. (Vea también: Policía Nacional admite que existe letalidad en pistolas eléctricas Taser).

Publicidad

Ministro de Salud descarta una reforma de fondo al sistema de salud: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, descartó una reforma de fondo en el sistema de salud aunque anunció los cuatro decretos que van a cambiar algunos asuntos que están relacionados con los problemas fundamentales para los pacientes en Colombia: el del sistema único de afiliación, el de habilitación financiera de las EPS, el modelo especial de salud para zonas dispersas y el de los medicamentos biotecnológicos.

‘Simpsons’: Santos le habría ofrecido el ministerio de “Agria Cultura” a Maduro

Publicidad

MinHacienda contradice a Vargas Lleras frente a venta de 10% de Ecopetrol

Publicidad

‘Pacho’: Padre, yo no tengo pecados, los pecados todos son del primo Juan Manuel

‘Petro’: Conozca los múltiples atractivos de la 26… La 26 horas en un trancón

Publicidad

Farc analizan supuesto veto a militares (r) que quieren participar en diálogos: Las Farc no descartan analizar el supuesto veto a los integrantes de la fuerza pública en retiro, sobre su participación en la mesa de diálogos en el tema de reparación de víctimas de la violencia.

Publicidad

Pelé se anota un golazo: a los 73 años irá al altar por tercera vez: El exjugador brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo, sorprendió al anunciar que se casará por tercera ocasión, después de dos divorcios, con una mujer 25 años menor que él.

Sin acuerdo terminó reunión entre Santos y Gaviria por candidato a Contraloría: Tras una reunión de aproximadamente 3 horas, el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente César Gaviria no pudieron superar sus diferencias frente a la elección del nuevo contralor de la República.