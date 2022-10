Programa completo de Voz Populi 5 de enero de 2015

Mantener ofensiva militar como si no existiera proceso de paz no procede: Santos: Al término de los llamados ‘retiros espirituales’ iniciados el pasado viernes en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos le abrió la puerta a un cese bilateral al fuego, ya que lo logrado hasta ahora en Cuba con las Farc convierte en improcedente la premisa de mantener la ofensiva como si no hubiese proceso.

En 2014 aumentó el número de uniones entre parejas del mismo sexo en Colombia: Según un informe del Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro en 2014 se registraron 12 uniones más entre parejas homosexuales, en comparación con 2013, teniendo en cuenta que en 2013 se celebraron 152 uniones en 2014 164.

Más de mil empleados de la Contraloría estarían en el limbo ante falta de sede: Luego de la revisión de los arquitectos al edificio del Ministerio de Justicia, en el centro de Bogotá, se concluyó que este está listo para amparar a 310 funcionarios de la Contraloría.

Wall Street registró fuertes pérdidas este lunes por baja en precio del petróleo: Wall Street registró fuertes pérdidas el lunes, en un mercado muy volátil que observa con ansiedad la rapidez de la caída de los precios del petróleo y se pregunta sobre el lugar que ocupará Grecia en la zona euro tras las legislativas de fin de mes.

Distrito pide usar guarniciones militares como cárceles ante hacinamiento de URI: El Alcalde encargado de Bogotá, Ricardo Bonilla, expresó su preocupación por el hacinamiento que hay no solo en las Unidades de Reacción Inmediata, también en las estaciones de la Policia con los reclusos que aún no son trasladados a centros carcelarios.

Farc sí ha cumplido con la tregua: Santos: Al finalizar los retiros espirituales en Cartagena junto a sus asesores en materia de paz, el presidente Juan Manuel Santos dijo que "debemos reconocer que las Farc han cumplido con la tregua" y llamó a la guerrilla del ELN a hacer lo mismo e iniciar diálogos formales con el Gobierno de forma pronta.