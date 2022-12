Programa completo Voz Populi 22 de junio de 2015

Video: aquí hay gato escondido Dos personas volando un ultraliviano en Kourou, Guinea Francesa, se encontraron en pleno vuelo con un tercer acompañante que, ciertamente, no debería estar ahí. (Lea también: Video: Esta es la clave para salvar su vida en caso de ser atacado por un oso)

Publicidad

Ley anticontrabando no modifica régimen de zonas aduaneras especiales: Santos Al término del Consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos reveló la estrategia anticontrabando que será implementa y que será fortalecida con la ley que fue aprobada por el Congreso en días pasados (Lea también:Senado aprobó conciliación de ley anticontrabando).

Fiscalía pide cárcel para Víctor Pacheco al considerarlo peligro en la sociedad Un juez de control de garantías de Bogotá decidirá si cobija o no con medida de aseguramiento al abogado Víctor Pacheco, investigado por el caso de Fidupetrol. (Lea también: Abogado Víctor Pacheco se declaró inocente en caso de Fidupetrol)

Publicidad

Confirmado: Sum 41, invitado internacional para Rock al Parque 2015 A través de la cuenta oficial de Twitter de Rock al Parque se confirmó que la banda de poppunk canadiense Sum 41, autora de éxitos como In Too Deep, Still Waiting y With Me, será uno de los principales invitados internacionales para la nueva edición del festival, que se desarrollará entre los próximos y 15 y 17 de agosto en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Publicidad

Cuatro militares muertos y 6 heridos deja helicóptero que cayó en campo minado El general Ernesto Maldonado, segundo comandante del Ejército, confirmó que el helicóptero Uh-60 (matrícula EJC 2185) de la Brigada móvil 33 del Ejército cayó en un campo minado de las Farc en Teorama, Norte de Santander, al momento de aterrizar en la vereda El Bejuco, cerca al lugar donde se presentó la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas la semana pasada. (Lea también: Un soldado herido deja hostigamientos de Farc en Toribío, Cauca).

Indígenas retienen a 31 militares en Cauca tras muerte de comunero en un retén Indígenas del resguardo de Santa Rosa, del municipio de Inzá, Cauca, aseguran que no entregarán a 31 militares que tienen en su poder hasta tanto una comisión jurídica del resguardo esclarezca la muerte de un comunero en un retén.

Publicidad

La U propone que Peñalosa y Pardo se midan en encuesta para definir su candidato El presidente del partido de la U, Roy Barreras, hizo un llamado para que los candidatos Rafael Pardo y Enrique Peñalosa por medio de una encuesta midan qué tanta intención de voto tiene cada uno por parte de los bogotanos, y así el ganador reciba el apoyo de la bancada.

Publicidad

Gobierno denuncia intereses políticos en medio de protestas de sectores del agro El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se refirió a las movilizaciones de los campesinos que se dieron en diferentes partes del país, y pidió que estas protestas no sean utilizadas para hacer política de cara a las elecciones del mes de octubre. (Lea también: Decir que Gobierno abandonó a agricultores es injusto: MinAgricultura)

Así jugarán 'las superpoderosas’ ante EE.UU. en el Mundial Femenino de Canadá El Commonwealth Stadium de la ciudad de Edmonton, Canadá, será escenario este lunes del encuentro que enfrente a los seleccionados de Estados Unidos yColombia por los octavos de final del Mundial Femenino de la FIFA (Lea también: Delantera de Colombia lanzó duros ‘dardos’ contra la selección de Estados Unidos).

Publicidad

Hombres armados incineraron un bus en la vía San Andrés de Cuerquia – Medellín Un bus de la empresa Coonorte que cubría la ruta San Andrés de Cuerquia - Medellín, fue detenido por dos hombres armados que hicieron bajar a los pasajeros y luego le prendieron fuego al vehículo.

Publicidad

Ecuador ofrece ayuda a Colombia ante atentados a oleoductos fronterizos El Gobierno de Ecuador expresó su disposición de colaborar con Colombia, en caso que así lo requiera ese país, por atentados contra oleoductos petroleros, informó el Ministerio de Hidrocarburos ecuatoriano. (Lea también: Nuevo atentado a oleoducto Trasandino en Nariño genera derrame de crudo)

Ejército desmiente que indígenas en el Cauca tengan retenidos a 31 militares El general Wilson Cabra, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, negó que indígenas del resguardo de Santa Rosa (en el municipio de Inzá, Cauca), tengan retenidos a 31 militares.