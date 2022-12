Programa completo Voz Populi 25 de junio de 2015

Farc ataca helicóptero que trasladaba a policías de regreso a El Mango, Cauca: El coronel Ramiro Iván Pérez, comandante de la Policía en el departamento del Cauca, confirmó que un helicóptero que trasladaba a policías desde la cabecera municipal de Argelia hasta un cerro aledaño fue hostigado por guerrilleros de las Farc.

Publicidad

Fuera de peligro está la perrita Golden que recibió disparo de policía en Bogotá: Roxanne, como se llama la perrita Golden Retriever, que fue víctima de un policía en el Humedal Córdoba, al norte de Bogotá, quien le disparó porque al parecer lo iba a atacar, se encuentra fuera de peligro y se recupera satisfactoriamente luego de que fuera sometida a una cirugía para extraerle la bala.

Bogotá toma medidas ante amenaza de eventual atentado de las Farc: La secretaria de Gobierno, Gloria Flórez, dijo que ya se pusieron en acción varias medidas como el ‘plan coraza’ por parte del Ejército y la disposición de diferentes cuadrantes en los bordes de la ciudad y municipios vecinos, con el fin de evitar cualquier tipo de atentado o acción contra la ciudadanía.

Publicidad

Pánico en Eldorado: 2 aviones estuvieron a punto de chocar durante aterrizaje: En diálogo con Blu Radio, la periodista María Jimena Duzán relató el angustiante momento que vivieron los pasajeros del Airbus A320 que partía desde el aeropuerto Eldorado de Bogotá hacia Bucaramanga.

Publicidad

ONU asegura que no es conveniente imponer plazos al proceso de paz: Sobre la propuesta de la Alianza Verde de crear una ‘séptima papeleta’ para poner plazos al proceso de paz, el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, dijo que no sería conveniente imponer plazos al proceso que no sean acordados en la mesa de diálogo.

Candidato a Alcaldía de Bucaramanga ofrece dinero al que denuncie compra de voto: El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga Rodolfo Hernández publicó un aviso en donde ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien le envié material audiovisual de políticos comprando votos.

Publicidad

Juez de Bogotá ordenó hace un año reubicar estación de Policía de El Mango: En octubre de 2014 el juez 37 administrativo de Bogotá falló una acción judicial que había sido presentada por un grupo de policías donde pedían que se reubicara la estación de Policía del corregimiento de El Mango, en el municipio de Argelia, Cauca.

Publicidad

Francia asegura que espionaje de EE.UU. pone en tela de juicio la confianza: El primer ministro de Francia, Manuel Valls, afirmó hoy en Bogotá que el espionaje realizado por los servicios de inteligencia de EE.UU. a tres presidentes galos que fue desvelado por varios medios "pone en tela de juicio" la confianza que es necesaria.