Programa completo Voz Populi 27 de febrero de 2015

Kofi Annan: que la paz sea un proyecto nacional, un diálogo “honesto y abierto”: El exsecretario general de la ONU Kofi Annan se reunió este viernes con los equipos negociadores del Gobierno colombiano y las Farc para mostrar su apoyo a los diálogos de paz, escuchar sus posturas sobre los avances logrados y aportar su experiencia en procesos similares.

Publicidad

Nuevo choque entre el Gobierno Santos y el procurador Ordóñez: El Gobierno, a través del ministro de Justicia Yesid Reyes, rechazó las declaraciones realizadas recientemente por el procurador general Alejandro Ordóñez en las que manifestó que Santos no acatará las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los diálogos de paz.

Esto es lo que tiene la justicia en contra de María del Pilar Hurtado: A la exdirectora del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe, María del Pilar Hurtado, la Corte Suprema de Justicia le tiene preparada una sentencia condenatoria por encontrarla responsable de los delitos concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, y violación ilícita de comunicaciones contra magistrados de las altas cortes, periodistas y congresistas de oposición.

Publicidad

Menor de edad se suicidó en entidad del Instituto de Bienestar Familiar: La defensora de Familia Regional Atlántico del ICBF, Tania Pacheco, informó que un menor de 13 años se quitó la vida en una de las entidades vinculadas con el instituto.

Publicidad

Yidis Medina se solidariza con situación de María del Pilar Hurtado: Pese a que aún no ha iniciado la audiencia para conocer el fallo condenatorio en contra de María del Pilar Hurtado por el escándalo de las “chuzadas”, la exsenadora Yidis Medina dijo a BLU Radio que la verdad ya la conoce Colombia.

EE.UU. reabriría embajada en Cuba antes de Cumbre de las Américas: La secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para América Latina, Roberta Jacobson, dijo hoy que confía en que los Gobiernos estadounidense y cubano puedan terminar el proceso para abrir las embajadas en las respectivas capitales a tiempo para la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril en Panamá.

Publicidad

Plan de Desarrollo no afectará de ningún modo rentas departamentales: Santos: El presidente Juan Manuel Santos dijo a los mandatarios seccionales que el Gobierno va a corregir en el Plan Nacional de Desarrollo el problema de la discriminación de licores y enfatizó en que no va a permitir que la figura que se incorpore termine afectando las rentas de los departamentos.

Publicidad

La UCI pide que retiren licencia del Astana por casos de dopaje: La Unión Ciclista Internacional (UCI) pidió la retirada de la licencia del equipo Astana, liderado por el vencedor del último Tour de Francia, el italiano Vincenzo Nibali, a causa de varios casos de dopaje, anunció la UCI este viernes.

Encuentran cuerpo sin vida de Andrés Felipe Blackburn en hotel de Georgia, EEUU: Las autoridades de Policía del condado de Savannah, en Georgia (Estados Unidos), confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del empresario Andrés Felipe Blackburn en un hotel de esa localidad, quien había desaparecido desde el lunes pasado cuando viajó hacia ese país sin alertar a familiares o conocidos.

Publicidad

No dejaremos fincas en Corinto hasta que nos den solución: comunidad indígena: La Asociación de Cabildo Indígenas del Norte del Cauca informó que no se retirarán de las fincas en Corinto, hasta que no les den una solución.

Publicidad

Presupuesto 2015 para reparación de víctimas será de 7.8 billones de pesos: Durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente de la República y dando respuesta a los ciudadanos del departamento de Arauca, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, informó que el presupuesto destinado para la reparación de víctimas en 2015 será de 7.8 billones de pesos.