Proponen dejar en manos del Gobierno política cafetera del país

El excodirector del Banco de la República y asesor de política cafetera del Gobierno, Juan José Echavarría, expuso 10 conclusiones que él ha hecho frente a la caficultura actual para mantener al café como opción para Colombia y hacerlo viable para los pequeños productores.

Publicidad

Una de esas conclusiones apunta a que sea directamente el Gobierno el que dicte lo que hay que hacer en materia de política cafetera.

“Nosotros pensamos que el Estado colombiano tiene que hacer lo que le toca: erradicar la pobreza y decidir la política cafetera. La Política cafetera no la debe decidir el Comité Nacional de Cafeteros, la tiene que decidir el gobierno colombiano, y no es lo mismo porque algunos dicen “pero es que el gobierno decide en el comité nacional, así no es” puntualizó Echavarría.

Publicidad

Otras de las recomendaciones de Echavarría son no destinar recursos parafiscales en fomentar la comercialización del café y eliminar el exceso de regulaciones cafeteras.