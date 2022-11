Quien esconda bienes en el exterior tendrá que pagar 200 % su valor: DIAN

En su visita a Cali, el director de la DIAN, Santiago Rojas, dijo que tener dinero en el extranjero no es ilegal. Sin embargo, explicó que si esos activos se envían para evadir impuestos, podrían afrontar penalidades y procesos internacionales.

“Tener plata en el exterior, tener empresas en el exterior, no es ilegal, no es una infracción per se. Si usted tiene activos omitidos en Colombia o en el exterior, es decir, activos que no ha declarado, declárelo. Si no lo hace, va a tener que pagar el 200 % del valor que tenga el bien”, advirtió.

De acuerdo con Rojas, los colombianos han declarado más de 40 billones en activos que se han enviado al extranjero.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Gobierno y sector energético implementarán una mesa técnica para definir hoja de ruta que evite que nuevas crisis energéticas afecten al país.

-Un Incremento de cultivos ilícitos en cinco parques naturales protegidos de Colombia, denunció hoy la directora nacional de parques Julia Miranda Londoño.

-La esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, se reunió hoy en Washington con el Secretario General de la OEA para hablar de la ley de Aminstía aprobada la semana pasada por el parlamento venezolano.

-Comenzaron los cuartos de final de la Liga de Campeones, con triunfo para los equipos locales.

-La mujer embarazada que resultó herida en el tiroteo en el barrio Bochica en la localidad Rafael Uribe Uribe se recupera. La Policía aseguró que ya comenzó las investigaciones de este suceso donde también dos hombres perdieron la vida.

-Se construirá en Bogotá el centro oncológico más completo del país para atender niños con cáncer. El hospital de la de La Misericordia será el encargado de administrarlo.