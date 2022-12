Representante Char ratifica que hay aval de Cambio Radical para Oneida Pinto

Tras una reunión de casi cuatro horas, el director de la colectividad, Carlos Fernando Galán, dijo que de momento no se ha tomado decisión alguna frente a este tema y manifestó que la reunión continuará en el Congreso de la República.

Sin embargo, el senador Arturo Char, y en contravía a lo dicho por Galán, aseguró a Blu Radio que la colectividad le expidió el aval a Pinto.

“Hubo un mal entendido en el procedimiento pero en efecto el Comité Central sí designó unas delegaciones y a partir de eso se iba a orientar la postulación de candidatos, eso se surtió y de esa manera se procedió a expedir el aval para la doctora Oneida”, dijo.

Previamente, Carlos Fernando Galán había afirmado que el aval, en su momento, se había dado sin consultarlo con el Comité Central del Partido, y agregó que no se “tragaría sapos que no le corresponden”. Además advirtió que de no cumplirse con los procedimientos antes de las inscripciones de los candidatos, no será más el director de Cambio Radical.