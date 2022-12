Rumba extendida en Bogotá será permanente y en seis zonas

La rumba extendida en Bogotá será permanente. La Alcaldía preparó un decreto en el que se darán a conocer los detalles de esta medida. Lo que se conoce hasta el momento es que después de tres planes piloto y dos años de monitoreo a diferentes sectores, se definió que serán seis zonas, de cuatro localidades, donde los bogotanos podrán rumbear hasta el amanecer.

Sin embargo, no serán todos los establecimientos. El Distrito tendrá la discrecionalidad de elegir los establecimientos que podrán operar hasta las 5:00 de la mañana, de acuerdo con el cumplimiento de una serie de requisitos como respetar los niveles de ruido, no vender licor adulterado y no dejar entrar menores de edad. Hasta el momento, serán al menos 500 establecimientos los que contarán con la autorización.

La rumba extendida será el viernes y el sábado. Sin embargo, este fin de semana sólo será el viernes, por la celebración del 20 de julio. A partir de la próxima semana, sí será todo el fin de semana.

Según el alcalde Gustavo Petro en los tres pilotos que hasta el momento se han realizado se “corrobora la reducción de la criminalidad en las zonas de rumba. Por lo mismo, la Secretaría de Gobierno tendrá un poder discrecional para que en determinadas zonas o establecimientos no se permita la extensión de la rumba si no se cumplen los compromisos con los dueños de los establecimientos".

Así mismo, defendió la propuesta debido a que “tiene que ver con la seguridad, la calidad del alcohol, con que se produzcan más puestos de trabajo, con los taxis seguros, y con la insonorización, para lograr la convivencia, si los empresarios o las zonas cumplen con los compromisos tendrán el beneficio de manera permanente".