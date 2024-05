Daniel Quintero: “Que caiga el que tenga que caer, no tengo cuotas en la UNGRD”

“No estoy metido en absolutamente nada”. Así respondió el exalcalde de Medellín Daniel Quintero a los varios señalamientos que ha recibido por parte del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, sobre supuestas asignaciones de puestos, contratos y favorecimiento de intereses particulares durante su Alcaldía y, que involucrarían a otros políticos.

Según dijo Quintero en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, esto “hace parte de una estrategia de Carillo para desviar la atención de una pregunta” que él viene haciendo hace tiempo. Se trata del nombramiento, explicó, en la Secretaría General de un sobrino de Iván Name, presidente del Congreso de la República, que “está investigado por entregar 3.000 millones de pesos” en el caso de los carrotanques de La Guajira.

“Que caiga él tenga que caer, no tengo ninguna cuota allá. Lo que estoy diciendo es muy sencillo, creen de verdad que no hay un impedimento jurídico, por lo menos ético, en que el sobrino de una persona que está hoy denunciada esté en la Secretaría General, donde están las pruebas; eso lo sabe todo el país”, subrayó.

El exmandatario local aseguró que no tiene “ninguna cuota en la Unidad de Gestión de Riesgo” y tampoco “en ninguna parte del Gobierno nacional”. Añadió que, si hubiera querido un puesto, “hubiera aceptado el DPS”.

“A mí me pueden revisar por donde quieran, ya llevan cuatro años en esas, y no van a encontrar porque desde el primer segundo entendimos que no nos podíamos parecer a quienes estábamos enfrentando”, recalcó.

“Yo no nombré a nadie por cuotas políticas, en mi Gobierno la gente la nombraba yo y salieron muy buenos, además. Han tratado de decir de todo, pero nosotros bajamos 42 % los homicidios, los desempleos a mínimos históricos y luego salió Fico a decir que había 501 hallazgos y resultó que era mentira; mandamos derechos de petición”, agregó Quintero.

¿Qué dijo el director de la Gestión del Riesgo de Desastres sobre Daniel Quintero?

Daniel Quintero tenía la subdirección de Reducción, casi nada. Ahora dice que no tiene nada que ver, que lo traicionaron. Quintero tenía la subdirección de Reducción, que es una de las tres subdirecciones de la entidad, con Alhetia Arango Gil; fue funcionaria de Quintero durante todo su periodo, fue directora del Dagrd, que es como el Idiger de Medellín, 14 meses. Después pasó a ser subsecretaria de Defensa de lo Público y no sé qué, unos nombres ahí que se inventa Quintero. Después pasó a ser subsecretaria de Asuntos Sociales y de ahí salió a la oficina de Olmedo y estuvo ahí hasta enero. Y en enero la echaron cuando pues le pidieron la renuncia cuando Olmedo estaba afuera. Ni siquiera fue Olmedo el que la echó, fue Víctor Mesa aseguró en Mañanas Blu.

Luego de esto, según Carrillo, le ofrecieron la subdirección a Luisa Fernanda Gómez Villegas, quien fue secretaria de Infraestructura de Quintero en Medellín.

