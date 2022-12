Si paramos la guerra habrá más garantías para proteger DD.HH.: Sergio Jaramillo

Desde Cartagena, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo , aseguró que para proteger los derechos humanos, lo mejor es poner fin al conflicto.

Publicidad

Textualmente señaló: "Si paramos la guerra, si no hay más muertos, si no hay más niños reclutados, o niños que pierden su piernas por cuenta de las minas antipersonal, si no hay más desplazados en este país, evidentemente tendremos mayores garantías para la protección de los derechos humanos".

Jaramillo manifestó además que la protección de los derechos humanos es fundamental para llegar a una paz estable y duradera, y para las garantías de no repetición.

Publicidad

Señaló que el fin del conflicto no solo implica satisfacción en los derechos humanos sino crear condiciones para satisfacerlos, por lo cual deben ir de la mano de lo acordado en la mesa de negociaciones en La Habana.