Si pasa reforma a la salud, ¿prestación del servicio beneficiaría al paciente?

y se convertirían en entidades que no afilian, no recaudan, no manejan dinero y no son dueñas de las clínicas donde atienden. También se castigaría con cárcel a los directivos de la entidad que no preste servicios cayendo en el llamado ‘paseo de la muerte’ atentando con la vida de los pacientes.

Al respecto, Paloma Valencia considera que no es fácil solucionar un problema que supone la creación de un nuevo sistema de salud para todos los colombianos, “lo que dijo el Gobierno es que van a quitarle el dinero a la EPS para que sea una organización estatal la que maneje el dinero, y se mantendrían las IPS para que sea el Estado el que les pague”.

Para Álvaro Forero, hay que ser optimistas porque la reforma avanza pero a la vez realistas porque aún no se sabe qué artículos permanecerán. “El tema grande que se discutió fue el del enfoque, lo que se está buscando es combinar un sistema estatal con uno privado para prestar el servicio”, manifestó el analista.