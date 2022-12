Tenemos que llegar a acuerdo de paz, no a tregua disfrazada de acuerdo: Iglesia

de reanudar los bombardeos.

“La decisión del señor presidente pues era como lógica en volver otra vez a reanudar los bombardeos, a fin de cuentas, él no había declarado un cese bilateral del fuego o unilateral por parte de él del fuego y entonces es parte de eso que estamos tratando de acabar, que es esta guerra”.

Monseñor Castro señaló que es importante respaldar el proceso y que las partes encuentren mecanismos para resolver pronto el conflicto. Agregó que debe haber una solución definitiva y no pasajera.

“Hablar de treguas ahora son como respiros así muy pasajeros que pueden ser útiles también, pueden ahorrar muertos y heridos y tristeza, pero tenemos que llegar es al acuerdo definitivo de paz, no a otra tregua disfrazada de acuerdo, si no a un acuerdo real, a un acuerdo que definitivamente no deje ninguna puerta abierta como para echarse para atrás a la guerra otra vez”.

El presidente de la conferencia Episcopal manifestó además que es muy complicado para el Gobierno decretar el cese al fuego bilateral teniendo en cuenta que existen otros actores del conflicto a parte de las Farc como lo son las bandas criminales y la guerrilla del ELN.