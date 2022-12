“Todos venimos a aportar un grano de arena”: Bernardo Espinosa

El defensa Bernardo Espinosa habló sobre su regreso a la Selección Colombia luego de ser convocado para los partidos del combinado nacional ante Chile y Argentina, válidos por las Eliminatorias a Rusia 2018.

“Lo importante es centrar todas esas energías en volver a tener esas sensaciones tan buenas que ha tenido la Selección”, dijo espinosa.

Pese a no ser convocado en las últimas ocasiones, el jugador del Sporting de Gijón señaló que siempre ha seguido como un hincha más a la Selección Colombia y que solo siente felicidad por volver a defender los colores nacionales. (Vea también: Nuestra responsabilidad es dar siempre lo mejor: Carlos Bacca ).

“La Selección la he seguido siempre, de vuelta aquí es un placer, el profe me dio la bienvenida y me dio palabras de ánimo, me dijo que el trabajo está bien hecho”, dijo Espinosa.

Sobre qué le puede aportar al equipo orientado por Pékerman, Espinosa aseguró que dará lo máximo y lo que ha venido mostrado en su club. (Vea también: “Siempre pensamos en ganar”: Freddy Guarín ).

“Aportar lo que he me ha traído aquí, contundencia defensiva, liderazgo, futbol aéreo, todos venimos aquí a aportar un grano de arena, cada uno lo que trae de sus diferentes ligas”, concluyo el zaguero.