Tom Holland, el nuevo y muy joven protagonista de Spider-Man

Tom Holland, el niño mayor de "Lo imposible" (2012), la película dirigida por el español Juan Antonio Bayona, será el nuevo Spider-Man en la gran pantalla, anunciaron hoy Sony Pictures y Marvel Studios en un comunicado.

Holland, de 19 años, encarnará a Peter Parker y a su "alter ego" arácnido en la siguiente entrega de la saga, que llegará en julio de 2017.

La cinta será dirigida por Jon Watts, cuyo thriller "Cop Car" debutó recientemente en el Festival de Cine de Sundance.

En el comunicado de los estudios se precisa que los productores se decantaron por Holland gracias a sus actuaciones en "The Impossible", "Wolf Hall" y la próxima "In the Heart of the Sea", además de su trabajo en una serie de audiciones. (Lea también: Un padre vendió primer comic de Spider Man para pagar la boda de su hija )

"Para el papel de 'Spidey', vimos a jóvenes actores magníficos, pero las pruebas que hizo Tom fueron especiales", indicó Tom Rothman, presidente de Sony Pictures.

Acerca de la contratación de Watts, Kevin Feige, presidente de Marvel, comentó que disfrutan "encontrando nuevas y excitantes voces", como ocurrió previamente con James Gunn ("Guardians of the Galaxy"), Joss Whedon ("The Avengers") o los hermanos Russo ("Captain America: The Winter Soldier").

Sony Pictures financiará y distribuirá la siguiente entrega de la franquicia del superhéroe, que hasta ahora ha recaudado más de 4.000 millones de dólares con sus cinco películas anteriores.

Las tres primeras fueron dirigidas por Sam Raimi con Tobey Maguire como protagonista, y las dos siguientes contaron con Marc Webb como director y Andrew Garfield en la piel del hombre araña.

Aquí un aparte de la participación de Tom Holland en 'Lo Imposible' (2012):

(Tomado del canal YouTube Tom Holland Latinoamérica)